Laurette, mesaj cutremurător în urma morții lui Costin Mărculescu: „Ai fost primul de la care am primit nota 10”

Laurette, una dintre manechinele lansate de Costin Mărculescu în urmă cu mulți ani la Brăila, a scris cu durere despre trecerea în neființă a actorului.

Laurette regretă moartea lui Costin Mărculescu

Cântăreața nu l-a uitat niciodată pe Costin, chiar dacă în ultima vreme nu mai erau chiar așa apropiați. Aceasta a postat un mesaj emoționant în memoria celui care a făcut-o celebră.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, om bun la suflet. Ai fost primul de la care, atunci când am defilat pe scenă în Brăila la 14 ani în calitate de model și manechin, am primit nota 10. Mă rog acolo sus în Ceruri să primești înzecit”, a scris Laurette Atindehou.

„Îmi pare rău , ai fost un suflet bun și atunci, când ne vedeam la emisiuni sau evenimente mă întrebai mereu cum sunt, la ultimul eveniment am stat împreună la aceeași masă, am râs și am dansat împreună.

„Ai lăsat un semn cald în sufletul meu”

Cine ar fi crezut că o să fie ultima noastră petrecere !! Trist !!! Ești o persoană deosebită și așa vei rămâne în inima mea fără îndoială. Ai lăsat un semn cald în sufletul meu. Îți doresc din inimă numai fericire, acolo sus în ceruri. Adio !! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Laurett în mediul online.

Moartea actorului și cântărețului devenit celebru în anii 2000 i-a șocat pe toți cei apropiați, dar și pe fanii lui.

Costin a fost găsit îmbrăcat în cadă, cel mai probabil moartea survenind în urmă cu mai multe zile. Trupul neînsuflețit al actorului a fost ridicat ieri seară și dus la morgă.

Potrivit datelor de la INML, rezultatul autopsiei arată că Mărculescu suferise un infarct miocardic.

Actorul era depresiv în ultima vreme, principala sa preocupare fiind legată de lipsa banilor. Acesta a fost puternic afectat de criza creată de pandemia de coronavirus și acumulase foarte multe datorii.

