Laurette, primul interviu după condamnarea agresorului ei! Fotomodelul vrea să se recăsătorească

Laurette poate răsufla uşurată. După ce instanţa a hotărât condamnarea agresorului său, Marian Tătic, la cu executare, câmtăreaţa îşi poate face liniştită şi planuri de nuntă. Sau nu!

Relaţia frumoasei Laurette cu iubitul fotbalist pare a fi una cu năbădăi. S-a mutat în Paris pentru el, dar a rămas în Paris fără el. După ce au stat câteva luni despărţiţi, împăcarea nu doar că a fost una dulce, dar s-a şi finalizat cu o cerere în căsătorie.

Dar nu vă grăbiţi să vă gândiţi că o s-o vedem pe Laurette îmbrăcată în rochie de mireasă. Magaye mai are multe de demonstrat. Vedeta dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce trebuie să facă francezul ca să fie iertat şi cum o poate recâştiga.

Laurette a mărturisit tot în exclusivitate pentru cititorii FANATIK că nu exclude varianta de a se muta definitiv în Paris. Momentan alege să facă naveta Franţa-România, întrucât deţine aici şi un salon de masaj de care trebuie să se ocupe. Cântăreaţa povesteşte cum este traiul în Oraşul Iubirii, cu ce se ocupă acolo, dar şi cât este de scump să trăieşti la Paris.

Laurette, despre întoarcerea în România: „Dacă nu sunt eu aici, lumea nu face aşa cum ar trebui să facă”

Eşti din nou în România după cât timp­­? Cu ce gânduri din nou acasă?

– Aşa este, am stat plecată două luni şi jumătate cred. A trebuit să vin pentru salon, pentru că l-am avut închis o perioadă şi datorită solicitărilor a trebuit să-l redeschidem. De fapt nu l-am avut închis, ne-am mutat cu locaţia şi a trebuit să vin să mă ocup de noua locaţie, să renovăm, să mutăm ce am avut în locaţia veche. Dacă nu sunt eu aici, face lumea, dar nu aşa cum ar trebui să facă şi trebuie să fac eu.

Laurette, despre afacerea pe care o deţine: ”E frumos când vezi că după atâta muncă eşti răsplătit, ai o satisfacţie foarte mare”

Dar eşti mulţumită de această afacere, ai profitul la care te aşteptai când ţi-ai deschis salonul de masaj?

– Fiecare business la început nu e foarte uşor. Mai întâi investeşti, după care trebuie să fii perseverent, să fii ambiţios, să vii tot timpul cu lucruri noi şi să munceşti, ăsta este cuvântul potrivit, ca să ai şi profit.

Pot să zic că acum e ”unu la unu” cum spunem noi, nu ne plângem, e ok. Şi atunci când vezi că după muncă vine şi răsplată, când vezi că serviciile tale sunt căutate, oamenii sunt mulţumiţi şi tot mai vin şi mai vin, e foarte frumos. E frumos când vezi că după atâta muncă eşti răsplătit, ai o satisfacţie foare mare.

Laurette, despre activitatea la salonul de masaj: „Eu sunt cea care mă ocup de programări, eu răspund la telefoane”

Dar este genul de afacere pe care să o poţi administra şi de la distanţă? Ai o persoană de încredere aici în România care te ajută?

-Da, sigur, este un business care practic merge singur, trebuie doar să ai, aşa cum spuneai, pe cineva de încredere. E un business foarte uşor, nu e mare filosofie. În momentul în care merge, el funcţionează de la sine.

Am pe cineva care se ocupă, iar eu supraveghez de foarte multe ori atunci când sunt plecată de pe camerele video. Eu sunt cea care mă ocup de programări, eu răspund la telefoane, eu răspund la mailuri, cu mine personal vorbesc clienţii. Asta le face şi plăcere, să vorbească direct cu mine.

Se mută sau nu Laurette definitiv în Paris?: „Avem acolo un apartament drăguţ”

Cât de des ţi-ai propus să revii în România?

– Eu întotdeauna mă voi întoarce pentru că mama este aici, familia mea, bunicii, fratele meu este aici. Am casa aici, nu pot să zic că m-am rupt de tot. Eu oricum vin la două luni în România. Nu m-am mutat definitiv în Paris.

Într-adevăr avem acolo un apartament drăguţ, dar încă nu m-am mutat definitiv, să spun gata, de mâine îmi vând casa şi mă mut acolo. Probabil într-un an, doi când o să mă simt acolo bine, poate voi face şi pasul acesta, de ce nu. Este o ţară civilizată, îmi place, ne-am acomodat foarte bine.

Laurette trăieşte la vie en rose în Paris: „Dacă te duci acolo şi vrei să-ţi faci viaţă de divă, îţi trebuie bani”

E aşa cum se spune, „la vie en rose” pentru tine în Paris?

– Să ştii că da, este. Parisul este foarte plin de turişti în orice moment al anului. Întotdeauna ai câte ceva nou de făcut în Paris, absolut orice, pentru noi ca adulţi, dar şi pentru copii. În fiecare zi, dacă vrei să faci altceva în Paris, poţi face şi să te simţi în altă parte.

Plus că din Franţa poţi vizita uşor şi alte ţări, poţi să mergi în Portugalia, în Germania, în Italia. De exemplu eu am mers la ski în Courchevel şi am mers cu trenul, am ajuns foarte repede. Tot timpul ai câte ceva de făcut acolo. Bineînţeles că trebuie să ai şi bani. Dacă te duci acolo şi vrei să-ţi faci viaţă de divă, îţi trebuie bani.

Asta era şi următoarea mea întrebare, este scump să locuieşti în Paris?

– Da, este! Comparativ cu România este mult mai scump, până şi biletul de metrou este scump.

Dar în Paris te ocupi cu ceva anume sau doar administrezi afacerea pe care o deţii în România?

– Acolo, momentan am făcut o . Iar acum în iunie o să merg să fac un alt curs care ţine de tot ce înseamnă curăţirea feţei, adică de la masaj până la tratamente faciale. Am mers şi la un curs de limbă franceză pentru că, în Franţa, dacă nu ştii limba franceză, nu te bagă nimeni în seamă, e foarte greu.

„În momentul în care ne-am hotărât să ne mutăm acolo a fost puţin deprimant”

Cum arată o zi din viaţa ta în Paris?

– Eu având în vedere că am avut o relaţie cu fostul meu partener care este francez şi locuieşte la Paris, eu doi ani de zile am făcut drumuri du-te vino România-Franţa până m-am decis să ne mutăm acolo. Atfel nu a fost o trecere foarte grea. A fost o trecere destul de uşoară. Dar în momentul în care ne-am hotărât să ne mutăm acolo, într-adevăr pot să spun că a fost puţin deprimant. Mai ales că acolo şi plouă destul de mult în ultima perioadă.

După care ne-am obişnuit pentru că, aşa cum îţi spuneam, acolo chiar ai ce să faci, până şi pentru copii. Sunt foarte multe parcuri de distracţii pentru copii, poţi merge în fiecare weekend, nu există numai Disneyland în Paris. Noi, românii, suntem obişnuiti să mergem doar la Disneyland, dar eu am dus-o pe fetiţa mea în foarte multe parcuri de distracţie, pe care bănuiesc că multă lume nu le ştie.

Fiica ta s-a adaptat uşor acolo? Cum se înţelege cu partenerul tău?

– Se înţeleg foarte bine şi da, s-a adaptat repede. Îi place pentru că este diversitate, sunt copii din Moldova, din România, foarte mulţi copii din Ucraina. Chiar mi-am făcut două mămici prietene, care sunt românce din Călăraşi şi sunt acolo de aproape opt ani de zile. Vorbim în fiecare dimineaţă aproape, mereu mă întâlnesc cu ele.

Laurette, despre despărţirea de iubitul francez:”Ceva nu a mai funcţionat”

La sfârşitul anului trecut apăreau primele informaţii despre despărţirea ta de Magaye. Ţi-a fost greu să continui să stai în Paris şi după despărţire?

– Da, a fost un moment mai greu. Cred că pentru fiecare dintre noi ar fi greu. Atunci când avem o relaţie şi când te desparţi de cineva, e logic că ceva nu mai funcţionează.

Ce nu a funcţionat în cazul vostru?

– Nu aş mai vrea să intru în foarte multe detalii. Ne-am despărţit, am rămas în relaţii foarte bune, vorbim în fiecare zi, ne mai şi vizităm, mai ieşim şi cu copiii în weekend.

Ieri despărţiţi, azi împăcaţi! Laurette şi fotbalistul, relaţie cu năbădăi: „Am început să vorbim şi să ieşim din nou”

Eu am citit declaraţia ta recentă şi spuneai că v-aţi dat o nouă şansă…

– Daaa (n.red. râde), asta îţi spuneam, am început să vorbim din nou şi să ieşim din nou, să ieşim în sensul de plimbat, nu mai mult.

Ce trebuie să facă el ca să-ţi recâştige încrederea, iubirea?

– Oamenii de obicei, dacă merită şi dacă vezi într-adevăr schimbarea, atunci le poţi acorda o nouă şansă. Suntem oameni şi suntem supuşi greşelilor. Important este să nu mai greşeşti şi să arăţi persoanei respective că îţi pasă, că există respect, că te ţii de promisiuni. Pe scurt, să se vadă schimbarea. Dacă oferi o nouă şansă şi se poartă la fel, atunci renunţi. Iar el îşi dă silinţa acum, asta e tot ce pot să spun. Încercăm să o luăm încet şi să nu ne grăbim.

„Dacă ar fi să mă recăsătoresc, mi-aş dori să fie pentru totdeauna”

Spuneai recent că nu vrei să repeţi greşeala din trecut şi dacă te căsătoreşti din nou, să ştii că va fi pentru totdeauna…

– Exact, mi-aş dori să fie pentru totdeauna! Am mai fost căsătorită odată şi mi-aş fi dorit să rămân cu fostul meu soţ, dar situaţia a fost de aşa natură încât nu am reuşit să rămânem împreună. Dacă ar fi să mă recăsătoresc, mi-aş dori să fie pentru totdeauna, dar niciodată nu se ştie.

Nu doar o dată ai declarat că îţi doreşti un bărbat responsabil care să aibă grijă atât de tine, cât şi de fetiţa ta. Când ai simţit că Magaye ar putea fi acel bărbat?

– Nu vreau să mai intru aşa în detalii despre relaţia mea, oricum nu cred că interesează pe nimeni.

Laurette, cerută în căsătorie de iubitul francez. Se mărită sau nu cu fotbalistul Magaye?

Dar este adevărat că te-a cerut în căsătorie?

– Da, este adevărat. Eu am avut o discuţie cu el chiar săptămâna trecută şi mi-a propus ca atunci când mă întorc, să mergem să întrebăm cum putem demara demersurile ca să ne putem căsători.

Cererea s-a finalizat şi cu un răspuns din partea ta?

– M-a cerut chiar înainte să plec din Franţa, am stat la o discuţie faţă în faţă, iar răspunsul meu a fost că mă mai gândesc (n.red. râde).

Dar a fost un moment emoţionant, cum a fost cererea?

-Nu a mai fost niciun moment emoţionant (n.red. râde) după tot ce… Prefer să nu spun mai multe.

„Îmi doresc să fiu sănătoasă ca să am grijă în continuare de fetiţa mea”

Cum te vezi peste 10 ani?

– Peste 10 ani mă văd o mamă mândră de fetiţa mea şi îmi doresc să meargă la facultate. Să fiu sănătoasă ca să am grijă în continuare de ea. Sa îmi văd afacerea crescând, cam aşa m-aş vedea.

Laurette, despre rolul de mamă singură:”Pentru mine, fetiţa mea este totul!”

Este fetiţa ta cea care îţi dă putere să depăşeşti orice încercare?

– Da, bineînţeles, ea este cea mai bună prietenă a mea. Ea este copilul meu pe care îl iubesc enorm şi pe care îl cresc de la doi ani singură. Fetiţa mea pentru mine este totul.

Ce sfat îi dai cel mai des?

– Să ştii că este un copil foarte cuminte. Copilul meu e un copil extraordinar. Orice şi-ar dori să facă în viaţa asta, voi fi alături de ea şi o voi susţine şi o voi proteja aşa cum ştiu eu mai bine, aşa cum şi mama a avut grijă de mine.