Lavinia Pîrva, imagini incendiare. Imaginația bărbaților a luat-o razna după apariția pozelor cu soția lui Ștefan Bănică Jr

Cântăreața care a făcut parte din trupa Spicy a publicat în social media mai multe . Imaginația bărbaților a luat-o razna după apariția pozelor cu soția renumitului actor și jurat de la X Factor.

Lavinia Pîrva, fotografii provocatoare. Cum s-a afișat soția lui Ștefan Bănică Jr., gândurile bărbaților au zburat în altă parte

Lavinia Pîrva le-a arătat internauților o serie de fotografii provocatoare. Felul în care s-a afișat soția lui Ștefan Bănică Jr., i-a făcut pe bărbați să-ți îndrept gândurile în altă parte. Bruneta a încântat cu postările sale.

Aflată în vacanță, într-o stațiune din Turcia, cântăreața a realizat o adevărată ședință foto la plajă. Vedeta este foarte fericită și se bucură de soare, de vremea frumoasă și bineînțeles de multă liniște și relaxare.

Cu această ocazie a publicat și mai multe imagini în costum de baie, artista având o siluetă trasă prin inel, întreținută la sala de antrenament. Partenera lui Ștefan Bănică Jr. este în formă maximă și se menține frumos la 38 de ani.

A apelat la unele proceduri estetice de înfrumusețare de-a lungul anilor, Lavinia Pîrva fiind o femeie frumoasă. De altfel a primit numeroase complimente și mesaje inedite de la fanii săi, care au apreciat pozele din concediu.

„Ești superbă, de nota 10”, „Foarte frumoasă”, „Superbă”, „Ca o acadea”, „Felicitări, frumoasă domniță”, „Îți vine super costumul”, sunt doar o parte din comentariile primite pe pagina personală de .

Bineînțeles că au fost și oameni mai răutăcioși care au criticat-o pe Lavinia Pîrva pentru expunerile din ultima vreme. În plus, sunt și persoane care au întrebat-o dacă partenerul de viață este de acord cu aceste imagini.

Lavinia Pîrva, siluetă perfectă la 38 de ani

Lavinia Pîrva are o siluetă perfectă la 38 de ani și are foarte mare grijă să fie în formă. a reușit să slăbească peste 30 de kilograme după ce i-a dat naștere fiului său, Alexandru, și de atunci are un stil de viață echilibrat.

Frumoasa brunetă se simte foarte bine în propria piele și este atentă la imaginea pe care o afișează. Acesta este unul dintre motivele pentru care seara alege să nu mai mănânce nimic, precizând că este o persoană pofticioasă.