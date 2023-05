Ce a pățit Lavinia Pîrva după ce a pozat fără lenjerie intimă: ”Ce zice Ștefan când te vede așa goală?”

Ce a pățit soția actorului și cântărețului Ștefan Bănică Jr. după ce a pozat . Oamenii s-au întrebat ce zice vedeta de la Antena 1 atunci când o vede goală în pictorialele și ședințele foto pe care le realizează.

Cum a fost catalogată Lavinia Pîrva după ce a apărut fără lenjerie intimă. Internauții i-au lăsat numeroase comentarii în online

Lavinia Pîrva este o prezență constantă pe rețelele de socializare, unde publică imagini de la diverse evenimente din viața privată și personală. De curând bruneta a distribuit o poză în care apare cu o rochie albă tip sacou.

Ținuta i-a pus în valoare silueta demnă de un fotomodel, doar că oamenii au catalogat-o cu totul diferit pentru că nu a avut lenjerie intimă. Internauții i-au lăsat numeroase comentarii în online, unele cu trimite la soțul său, .

„Ce zice Ștefan când te vede așa goală?”, „Fără chiloței?” sau „Pentru genul acesta de postări te am în lista mea”, sunt câteva dintre reacțiile primite de artistă pe pagina personală de Instagram.

Unele dintre comentarii au fost șterse, semn că Lavinia Pîrva este foarte atentă la felul în care este privită de urmăritorii săi. Majoritatea cred că este foarte frumoasă și că știe cum să se pună în valoare, indiferent de situație.

Lavinia Pîrva, regulă de aur legat de siluetă

Lavinia Pîrva are o regulă de aur legat de siluetă, mai ales după ce a luat foarte multe kilograme în plus în timpul sarcinii. Vedeta s-a îngrășat enorm, însă după naștere a început să facă sport și să revină la silueta de odinioară.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Am încercat să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus nu mai mănânc nimic după ora 5.

Am grijă ce mănânc, dar am perioade în care nu țin cont. Sunt cam pofticioasă. Nu prea mănânc seara. Ăsta ar fi un secret. Beau apă, mă gândesc, mă uit, caut lucruri, mă uit la un film, habar n-am.

Știu că dacă mănânc seara e jale…”, a mărturisit la un moment dat soția lui Ștefan Bănică Jr., în emisiunea lui Marius Manole, notează . Lavinia Pîrva se menține în formă maximă de atunci și arată întotdeauna impecabil.