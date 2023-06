Lavinia Pîrva nu se uită la bani. A plecat în vacanță, iar cazarea costă mai mult decât mașinile multor români

Lavinia Pîrva și-a luat familia și a plecat pentru câteva zile la malul mării. Nu pe litoralul românesc, însă, ci în Turcia, acolo unde se bucură de tot confortul. Soția lui Ștefan Bănică a ales un resort de lux la care mulți români nici nu visează.

Câți bani dă Lavinia Pîrva pe o noapte de cazare în Turcia

Odată ce sezonul cald a început, Lavinia Pîrva și-a luat toată familia, inclusiv pe și au plecat într-o vacanță de vis în Turcia, la Belek, pentru a profita de zilele cu soare.

Vedeta se bucură din plin de nisipul fin și apa cristalină, Și la fel cum nu ține cont de criticile pe care le primește după ce publică astfel de fotografii, soția lui Ștefan Bănică Jr, nu se uită nici la bani.

Pentru vacanța din Turcia, Lavinia Pîrva a ales să cazeze un resort de lux unde mulți români visează să ajungă, dar puțini sunt cei care își permit. Locația pune la dispoziție turiștilor facilități exclusiviste, începând de la piscine, restaurante și activități pentru cei mici.

Dar cine vrea să uite de toate grijile în locați de cinci stele, trebuie să știe că prețurile sunt pe măsură. Conform o singură cameră în resortul de lux ales de Lavinia Pîrva pornește de la 6000 de euro.

Bineînțeles, prețurile cresc în funcție de preferințele fiecăruia. De pildă, pentru un bungalou de familie, turiștii trebuie să scoată din buzunar chiar și 14.000 de euro, bani care unora le pot schimba întreaga viață.

Artista este o mamă dedicată

Soția lui Ștefan Bănică Jr. se bucură, astfel, de un sejur de poveste, după ce în viața de zi cu este destul de ocupată. Pe lângă proiectele sale, Lavinia Pîrva are grijă și de fiul său Alexandru. „Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez.

(…) În general mă întorc cât pot de repede, indiferent dacă dorm sau nu dorm. Fac așa un sacrificiu pentru că îmi este foarte greu să stau departe de el mult timp. Cumva m-am obișnuit așa, am fost tot timpul lângă el.

Nu-mi place să lipsesc mult de lângă el. Dar să știi că s-a obișnuit și el. Știe că mami merge la serviciu, tati merge la serviciu. Este mama mea care ne mai ajută. A venit aici, dar face naveta Timișoara – București. Acum deja Alexandru este mare așa că, ușor – ușor, ne vom descurca singurei”, spunea Lavinia Pîrva recent, conform sursei citate anterior.