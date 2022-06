Lecția pe care i-a dat-o Adina Buzatu fiicei sale: “Banii se câștigă muncind”. Exclusiv

Adina Buzatu, cel mai cunoscut stilist din România, își aduce aminte de momentul despărțirii de soțul ei și ne povestește cum a învățat-o pe Sara, fiica ei, să păstreze o relație strânsă cu tatăl și să-l simtă în permanență aproape de ea. La 24 de ani, fiica Adinei Buzatu a terminat o facultate de top din Elveția, lucrează de 3 ani la o companie tech din capitala UK și coordonează afacerea mamei sale. De altfel, , pe care a învațat-o că, pentru a avea succes, ambiția, seriozitatea și dedicarea sunt esențiale.

De ce a divorțat Adina Buzatu și ce relație are cu fiica ei

Întru-un interviu pentru FANATIK.RO, Adina Buzatu ne povestește despre copilăria și adolescența ei, cum și-a luat viața în mâini la 14 ani și a învățat să-și câștige singură existența și cum a ajuns de la mate-fizică la modă pentru barbați. Ne face dezvăluiri despre relația cu părinții și cât de mult a însemnat tatăl ei pentru ea. Celebra stilistă ne vorbește despre relația minunată cu Sara, fiica ei, și cum face de arată atât de bine chiar dacă muncește extrem de mult. Adina Buzatu își aduce aminte de cel mai greu moment din viața ei și ne spune ce face atunci când nu mai poate.

ADVERTISEMENT

“În cazul unei divort responsabilitățile față de copii sunt prioritare, nu exista neînțelegeri și vanitate”

Adina, stiu că în copilărie ai fost grăsuță. Cum ai slăbit și ce te-a determinat s-o faci?

-Îmi doream să slăbesc, dar nu știam cum. Însă, în perioada pubertății, făcând sport am reușit să mă înalț și să obțin o siluetă suplă. De-a lungul timpul am mai avut momente când m-am luptat cu câteva kilograme în plus, unul dintre acestea fiind anul imediat după ce am născut. Atunci am reușit să slăbesc peste 50 de kilograme.

Adina Buzatu își aduce aminte de școală: ”Eram foarte bună la matematică, moștenindu-le pe mama și bunica mea”

Mama ta era director de liceu așa că te întreb: cum erai ca elevă? Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o?

ADVERTISEMENT

-În gimnaziu mă luptam pentru locul I cu alte două colege, toate cu medii de 10. Eram foarte bună la matematică, moștenindu-le pe mama și bunica mea, dar nu îmi plăcea foarte tare să învăț cuvânt cu cuvânt comentariile la limba română. Cu toate acestea, am intrat la liceu printre primii.

Apoi mi-am găsit un job pe care îl frecventam în paralel cu orele de la liceu, motiv pentru care am ales, din lipsă de timp, să învăț mai bine la materiile de bacalaureat și la cele necesare admiterii la facultate. Nu am creat mari probleme la școală fiind întotdeauna cu zâmbetul pe buze, nici nu supăram profesorii foarte tare.

ADVERTISEMENT

“Tata ne lipsește în fiecare zi” ne spune, cu tristețe, celebra stilistă

Cum a fost relația cu tatăl tău?

-Am fost extrem de apropiați, a fost pentru mine un model de înțelepciune, verticalitate și seriozitate. A fost un om respectat, blând și împăciuitor. Ne lipsește în fiecare zi.

“Am învățat că banii se câștigă muncind”

Cum a fost să iei viața în piept de la 14 ani?

-A fost o experiență extraordinară, am învățat că banii se câștigă muncind și că seriozitatea, dedicarea și ambiția sunt condiții obligatorii pentru a avea succes în orice faci.

ADVERTISEMENT

Ai născut-o pe Sara foarte devreme, erai foarte tânără. Cât de greu a fost?

-Poate că a fost greu, dar copil fiind și eu la rândul meu, cumva Sara a crescut împreună cu mine, de aici și legătura extraordinară dintre noi două. Cine nu ne cunoaște, nu crede că suntem mamă-fiică, ci cele mai bune prietene.

ADVERTISEMENT

Adina Buzatu, despre fiica ei : “A terminat o facultate de top în Elveția”

Ce fel de mamă ești pentru fiica ta?

-Sunt mai mult o prietenă, am susținut-o întotdeauna în absolut orice și i-am dat puterea să discearnă. Nu i-am impus nimic, dar am discutat de fiecare dată oferindu-i opțiuni și conducând-o către variantele benefice pentru ea. Astfel, la 24 de ani, a terminat pe podium o facultate de top din Elveția, ulterior a absolvit masteratul la Londra și lucrează de 3 ani la o companie tech din capitala UK. Își ocupă o parte din timp și coordonând afacerea mea, ea fiind mult mai organizată și mai tehnică decât mine.

”Sinceritatea și deschiderea sunt variantele cele mai potrivite pentru un copil”

Când a fost momentul în care fiica ta ți-a pus o întrebare de așa natură încât nu ai prea știut ce să răspunzi?

-Având în vedere că am fost extrem de deschisă cu ea, implicând-o în toate deciziile importante și permițându-i să participe, de la egal la egal, la discuții cu prietenii mei, nu am avut o astfel de situație. Consider că sinceritatea și deschiderea sunt variantele cele mai potrivite pentru a-ți pregăti copilul să pășească singur în viață.

Ce relație are fiica Adinei Buzatu cu tatăl ei: “Am divorțat când avea 3 ani”

Care este relația Sarei cu tatăl ei?

-Deși m-am despărțit de tatăl ei când ea avea 3 ani, am construit cu acesta o relație de prietenie, iar Sara este extrem de legată de el, simțindu-l întotdeauna aproape. Cred că în cazul unei despărțiri, părinții trebuie să conștientizeze că responsabilitățile față de copii sunt prioritare și să renunțe la neînțelegeri și vanitate. Sănătatea emoțională a copilului îi influențează acestuia viitorul.

Care sunt secretele frumuseții și tinereții tale? Ce faci de arăți atât de bine?

-Muncesc foarte mult, dorm puțin, însă sport, tratamente și o alimentație echilibrată, asta încerc în fiecare zi evitând, evident, excesele de orice fel. Nu îmi iese de fiecare dată, dar am grijă să compensez ulterior.

“M-am rugat și am înlocuit disperarea cu speranța”

Când ai simiti că NU mai poți?

-Am avut multe astfel de momente în viață, dar m-am rugat și am înlocuit disperarea cu speranța că toate lucrurile se vor rezolva. Cred cu tărie că dacă faci cât bine poți, eșți pozitiv și privești întotdeaua partea plină a paharului, reușești să treci prin orice greutăți. Dacă ai o problemă sunt întotdeauna două rezolvări: cea în care ai soluție și atunci nu are sens să te superi, poți să fi fericit, și cea în care nu ai soluție, moment în care nu îți rămâne decât să mergi mai departe, fără regrete și fără a dramatiza. Dacă tot nu poți rezolva, nu te ajută să pierzi energie regretând sau plângând.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Pierderea tatălui meu. A avut un rol extrem de important atât în viața mea, cât și în a Sarei și mi-aș fi dorit să ne poată fi alături și astăzi, în mod fizic bineînțeles, pentru că sufletește îl simțim aproape în fiecare moment.

Adina Buzatu își aduce aminte de începutul afacerii sale: ”Toți din jur îmi cereau sfatul cu privire la ținută”

Când ai trecut de la mate-fizică la modă și estetic?

-A fost un parcurs natural, inițial de la mate-fizică la un liceu cu profil economic, atunci când am realizat că voi alege o carieră în business. Mai apoi când, deși foarte tânăra, toți din jur îmi cereau sfatul cu privire la ținută, am început încet, încet să activez în acest domeniu, pregatidu-mă pe parcurs.