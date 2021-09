Lecție de viață de la un adolescent cu autism care a reușit să ia Bacalaureatul: „Dezamăgire, furie, frustrare, deznădejde, dar niciodată renunțare!”

Tânărul care a reușit imposibilul este Crin Constantin Cosmescu. În ciuda piedicilor, el a reușit să ia examenul de Bacalaureat, lucru cu care acum se mândrește.

Un adolescent cu autism din România a reușit să ia Bacalaureatul. Ce mesaj a transmis acesta

Tânărul este absolvent al Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” din București și a povestit cum a reușit să ia acest examen al maturității.

El a postat pe rețelele de socializare un mesaj, în care le-a mulțumit celor care i-au fost alături în acest demers.

Crin Constantin Cosmescu a povestit că este foarte mândru de faptul că , dar a precizat și că i-a fost foarte greu.

Acesta învăța lucruri noi, dar uita imediat toate informațiile și trebuia să o ia de la capăt mereu. De asemenea, elevul a transmis și că a trecut prin toate stările, de la furie, la deznădejde.

Totuși, el a transmis că nu a renunțat niciodată la visul său de a lua examenul de Bacalaureat, în ciuda tuturor acestor dificultăți pe care le-a întâmpinat de-a lungul drumului.

Tânărul care a luat Bacul, deși suferă de autism: „Dacă a fost greu? Nu, a fost cumplit de greu!”

El a spus că mama sa a fost sprijinul său necondiționat, iar ea l-a ambiționat să meargă mai departe și să învețe pentru .

„Sunt autist, am învins, am reușit și am luat bacalaureatul! Dacă a fost greu? Nu, a fost cumplit de greu! Ceea ce învățam tot uitam! Ce urma? Dezamăgire, furie, frustrare, deznădejde, dar niciodată renunțare!

Am reușit pentru că nu m-am gândit nicio clipă să renunț, chiar dacă mulți au spus că nu pot.

Mama este cea care îmi spunea: „Nu există nu se poate, orice problemă are și o rezolvare. Caută răspunsul!”, a spus Crin Constantin Cosmescu, pe rețelele de socializare.

Băiatul a recunoscut că rezultatul său ascunde multe ore de meditații și terapie, dar și multă răbdare din partea membrilor familiei.

„În spatele acestei fericiri se ascund sudoare, nervi, supărare, răbdare, multe ore de meditații și terapie, bunici sfătuitori, profesori răbdători, o soră grijulie, o mamă încăpățânată și Alexandru Stoica, „tatăl prin iubire”, căruia îi datorez acest frumos rezultat!”, a mai precizat tânărul Crin Constantin Cosmescu pe pagina sa de Facebook.