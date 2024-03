Legenda lui Dinamo, aproape de Rapid. „De mic tata m-a dus acolo. Apoi, pentru o noapte, am fost jucător în Giulești!”

Tatăl lui Florentin Petre era rapidist înfocat, iar legenda lui Dinamo dezvăluie că a început fotbalul la Rapid București. Fostul mijlocaș din Ștefan cel Mare s-a înțeles pentru un transfer în Giulești înainte să plece la CSKA Sofia, însă mutatea a picat în ultimul moment.

Florentin Petre a început fotbalul la Rapid: “Am crescut în Giuleşti, pentru o noapte am fost jucător la ei”

Florentin Petre a scris istorie la , însă fostul mijlocaș are și un trecut „alb-vișiniu” în spate. Specialistul FANATIK a dezvăluit că a început fotbalul în Giulești, tatăl său fiind un suporter înfocat al grupării de sub Podul Grant.

Și fiul lui Florentin Petre a început să meargă în Giulești la meciurile celor de la Rapid: „Copilul meu s-a împrietenit cu niște rapidiști din Popești, merge la meciuri. Vă dați seama cum mă simt eu. Nu am spus-o de multe ori, dar tatăl meu a fost rapidist. Am copilărit pe Giulești, mergând în fiecare sămbătă pe stadionul vechi”.

Robert Niță nu a ratat momentul și a reacționat imediat: „Bun venit în familia Rapidului. Să îmi dai adresa, îi trimit fular, tricou și tot ce îți trebuie să îi dai băiatului. Să îmi spui măsura baiatului, să îi facem un tricou personalizat pentru meciurile Rapidului”.

Florentin Petre a dezvăluit și că pentru o noapte a fost jucătorul celor de la Rapid București. a aflat, iar fostul mijlocaș s-a transferat în cele din urmă în Bulgaria.

„Mă lua de mână și mergeam să vedem echipa în Liga 2, după în Liga 1. Cred că sunt pe Rapid de înaintea ta dragule. O noapte am fost la Rapid înainte să plec la CSKA Sofia. O noapte am fost la Rapid pentru că ne-am înțeles cu toate, dar s-a prins repede Cristi Borcea.

A doua zi m-a sunat Victor Becali și mi-a zis: «Gata, nu mergem în România că nu îți e bine. Mergem în Bulgaria la Sofia». Mai bine din toate punctele de vedere. O să vorbim la anul despre Florentin Petre că Dinamo va avea șanse la titlu, o să vedeți”, a spus Petre.

Florentin Petre are așteptări mari de la Dinamo: „Se bate la titlu în Liga 1”

„Stai să rămână în Liga 1. În Liga 2 nu se pune, Dinamo nu va avea niciodată un titlu câștigat în ligile inferioare, doar în Liga 1. Clubul a fost atâția ani în Europa cu rezultate mari și la Dinamo putem să vorbim doar că se bate la titlu în Liga 1.

Am ajuns la Dinamo în ‘88, când mama a venit cu un ziar și mi-a spus că este o selecție la Victoria București. Am jucat la Victoria din ‘88 până în ‘89 la Revoluție, când s-au schimbat toate lucrurile în bine pentru noi.

Tata era rapidist și mă ducea în Giulești, vărul meu era în Rahova, atunci Steaua juca în Liga Campionilor, mai mergeam și pe acolo și mă antrenam pe Dinamo. Am ales cu sufletul, am ales Dinamo și am făcut lucruri extraordinare, cu titluri câștigate”, a declarat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe , de la ora 1o:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

“BINE AI VENIT!” | Fiul dinamovistului Florentin Petre, SUPORTER INFOCAT al Rapidului!