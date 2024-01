Legenda lui Tottenham și Real Madrid, sfat pentru Radu Drăgușin: “Așa îl vor adora”

Rafael van der Vaart a fost unul dintre cei mai buni mijlocași ai generației sale și a reușit performanțe foarte bune în tricourile lui Tottenham și Real Madrid. Olandezul și a avut un sfat pentru fundașul central.

Legenda lui Tottenham și Real Madrid, sfat pentru Radu Drăgușin în Premier League

În perioada petrecută la Tottenham și Real Madrid, Rafael van der Vaart a învățat lucruri importante care l-au ajutat în cariera sa de fotbalist. Ajuns la 40 de ani și după o carieră pe care mulți și-o doresc, olandezul este îndreptățit să ofere sfaturi pentru tinerii jucători.

. Fundașul își mai dorește să îmbrace tricoul lui Real Madrid la un moment dat în carieră și ar putea fi ajutat de informațiile fostului mijlocaș.

“Mi-au spus că este de aici și că a făcut o treabă bună în Italia. Tottenham reprezintă un pas următor în cariera sa, e un băiat înalt, puternic, se potrivește cu stilul Premier League.

Nu l-am urmărit, arată ca un luptător, dar fanii își doresc să dea 200%. Acesta e sfatul meu pentru el, așa îl vor adora. Trebuie să arăți că vrei să joci pentru club.

Poți visa departe, dar pas cu pas. Asta am învățat și eu. Dacă ești pregătit, te vor cumpăra. Am avut privilegiul de a juca acolo, pentru fiecare copil e cel mai mare club din lume”, a spus Rafael van der Vaart, în cadrul unui eveniment organizat de Acumen Sport.

Rafael van der Vaart: “Unde sunt noul Hagi, noul Mutu?”

Fostul mijlocaș olandez a vorbit și despre noua generație de fotbaliști din România și despre cine ar putea să calce pe urmele lui Radu Drăgușin, cel care a deschis un nou drum pentru jucătorii români, în urma transferului la Tottenham.

“Este dificil. Unde sunt noul Hagi, noul Mutu? Aș vrea să văd câteva meciuri de la nivel juvenil de aici, să văd dacă sunt jucători talentați, poate pot ajuta”, a mai spus vicecampionul mondial, Rafael van der Vaart.

Radu Drăgușin, declarații superbe după primul meci la Tottenham

“(n.r. ai procedat corect când ai refuzat Bayern?) Da, a fost alegerea justă. Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați. Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună.

Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat. Iubesc jocul fizic, cu mare intensitate, viteză și agresivitate din Premier League. Am crezut în mine de când am început să joc și am vrut să-mi fac un viitor în fotbal.

Am înțeles că este nevoie de mari sacrificii și de foarte multe zile de antrenament și dezvoltare, dar acesta este visul meu și nu mă voi opri până când nu voi atinge cel mai înalt nivel al carierei mele“, a declarat Radu Drăgușin, potrivit AFP, citat de .

25 de milioane de euro a plătit Tottenham pentru Radu Drăgușin + 6 milioane de euro în bonusuri

20 de milioane de euro este cota de piață a fundașului central

2030 este anul în care va expira contractul pe care îl are Drăgușin cu Spurs