Sorin Cârțu se retrage din fotbal! Președintele a confirmat Fanatik și și-a luat adio de la Universitatea Craiova: „Luați efectiv de bun ceea ce transmit” . Video

Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea definitivă din fotbal. Fostul președinte al Universității Craiova a susținut o conferință de presă specială prin care a dezvăluit motivul retragerii. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea din fotbal: „Adevăratul motiv sunt cei peste 55 de ani de fotbal”

Sorin Cârțu (67 de ani), aflat la conducerea în ultimii aproximativ 4 ani și jumătate, și-a luat adio de la fotbal prin intermediul unei conferințe de presă. Fostul fotbalist al oltenilor a luat această decizie după 55 de ani petrecuți în fotbal.

„Să înțeleg că nu e niciun fel de surpriză, cam știți ce vreau să anunț. E un eveniment în viața mea și am ținut să vi-l dezvălui. Nu vreau să se facă nu știu ce comentarii pentru că vor ieși polemici. Ca respect pentru mine și pentru tot ce am reprezentat și reprezint în fotbalul românesc să luați efectiv de bun ceea ce transmit.

Am decis să ies din fotbal și adevăratul motiv pentru care o fac să înțelegeți că sunt cei peste 55 de ani, n-am făcut o socoteală exactă, de fotbal pe care i-am trecut prin toate stările. De fotbalist, de antrenor și, așa cum a fost în ultimii patru ani și aproape jumătate, de conducător”, a declarat Sorin Cârțu, la conferința de presă.

„Sunt la momentul în care vreau să mulțumesc celor care au fost alături de mine”

Sorin Cârțu a ținut să le mulțumească oamenilor care l-au înconjurat, mai ales în perioada când fostul fotbalist a îmbrăcat tricoul Craiovei Maxima. Fostul conducător din Bănie a vorbit detaliat despre cariera de antrenor.

„Nu am venit cu o foaie în fața voastră să încerc să vorbesc punctat. Așa cum mă știți am zis să vorbesc exact ceea ce simt. Sunt peste 55 de ani de fotbal. Sunt mândru de ceea ce am realizat în domeniul ăsta în stadiile pe care le-am trecut. Sunt la momentul în care vreau să mulțumesc celor care au fost alături de mine când am fost fotbalist.

Mulțumiri, dar și omagii pentru niște colegi dispăruți. Crișan, Ștefănescu, Tilihoi, Balaci… Mi-au dat șansa să joc alături de ei. Au fost cei mai frumoși ai vieții mele, cei din Craiova Maxima. Ani pe care i-am trăit cu intensitate maximă și de care îmi aduc aminte cu plăcere și nostalgie.

După cariera de fotbalist am intrat în cea de antrenorat, peste 30 de ani, cu aproximativ 500 de meciuri doar la Divizia A. Nu mai pun Divizia B, echipa națională olimpică sau perioda din Grecia. A fost o etapă din viața mea intensă de care sunt foarte mulțumit, mândru.

Am ajutat prin capacitatea mea profesională să promovez anumiți jucători și le-am influențat cariera și evoluția lor ulterioară. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și mi-au dat pe mână destinele echipelor. Din cei 55 de fotbal din viața mea, 40 au fost dedicați fotbalului craiovean. Au fost etape în viața mea interesante și pe care le-am abordat cu maximă pasiune”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu a vorbit despre relația cu patronul Mihai Rotaru: „Au existat discuții în contradictoriu”

Anunțul retragerii făcut public de Sorin Cârțu vine după un sezon ratat de Universitatea Craiova. Oltenii au încheiat pe locul 4 în play-off-ul SuperLigii și au ratat prezența la barajul pentru cupele europene. Totodată, formația antrenată de Eugen Neagoe a fost eliminată prematur în grupele Cupei României.

În conferința de presă dedicată retragerii, Sorin Cârțu a vorbit și despre relația cu patronul Mihai Rotaru. „S-au făcut multe comentarii despre relația cu domnul Rotaru. Am dat de înțeles. Trebuie să citești printre rânduri… Nu i-am dat nimic în plus domnului Rotaru, cum nici el nu mi-a dat nimic în plus.

Am avut o discuție în patru ochi și-am stabilit ceva. N-am avut niciun fel de ceartă cu domnul Rotaru, dar au mai existat discuții în contradictoriu. Ne-am respectat și a fost colaborarea pe care noi am stabilit-o la început.

Nu mi-am dorit stres! N-am dat niciun antrenor afară… Nu l-am dat afară pe Devis Mangia și nu l-am adus eu pe Papură. Nu puteam să ies să zic că nu fac eu, dar am lăsat să se înțeleagă.

„Am făcut și lucruri bune și lucruri rele”

Niciun președinte nu ia decizia și nu este ceea ce dorește el fără patron. În România, patronul este determinat în tot ce face la club, de la aducerea antrenorului sau aducerea jucătorilor. În viața mea eu nu m-am băgat în seamă cu nimeni, nu mi-am depășit limitele pe care le stabilesc cu o anumită persoană.

Sunt un tip care a știut să lucreze în colectiv, în echipă și am respectat ierarhizarea. Nu vreau să vin acum cu nu știu câte realizări… Am făcut și lucruri bune, dar și lucruri rele, pentru că sunt om. Am puterea să recunosc la momentul ăsta că nu tot timpul am venit în fața presei cu explicațiile care trebuiau, dar poziția îmi cerea diplomație”, a mărturisit Sorin Cârțu.

În cariera de fotbalist, la nivelul primei ligi, Sorin Cârțu a marcat 107 goluri. Pe banca Universității Craiova, Sorin Cârțu și-a trecut în palmares un titlu și o Cupă a României în perioada anilor 90′. Ca jucător a adunat 6 trofee, printre care două titluri și 4 Cupe ale României.

Sorin Cârțu a luat în calcul retragerea încă de anul trecut: „M-a rugat domnul Rotaru”

Sorin Cârțu a devenit președintele Universității Craiova în 2019, iar în aprilie anul trecut a fost reales în funcție. Legenda oltenilor a luat în calcul să se retragă din activitate încă din acel moment, însă a fost rugat de Mihai Rotaru să candideze. Sorin Cârțu a fost singurul candidat și a obținut un nou mandat pe o perioadă de două ani.

„Eu am vrut de anul trecut să mă las și să vă prezint conferința asta. Dar a fost o situație neprevăzută vis-a-vis de alegeri și domnul Rotaru m-a rugat… Eu am spus că nu particip la alegeri, vă aduceți aminte declarațiile mele?

M-a rugat să particip pentru alegeri. ‘Dacă crezi că eu te pot ajuta cu acest lucru și prezența în club și postura asta, ok’. Am fost alături de proiectul acesta. Am venit în momentul cel mai dificil.

Să țineți minte, nu a existat pentru echipa asta un moment mai greu decât acela când am venit eu pentru că eram într-un campionat în care retrogradau șase echipe. Principalul motiv este vârsta. Anul trecut am vrut să mă dau deoparte”, a mai spus Sorin Cârțu.