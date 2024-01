Leguma care are mai multă Vitamina C decât orice portocală sau lămâie. Mulți români au auzit de ea, dar nu știu ce proprietăți uimitoare are

Leguma care are mai multă Vitamina C decât orice portocală sau lămâie. Mulți români au auzit de ea, dar nu știu ce proprietate uimitoare are. Suntem tentați să credem că numai citricile susțin sistemul imunitar, însă adevărul este cu totul altul.

Care e care conține mai multă vitamina C decât portocala sau lămâia. Puțini oameni o cumpără pentru că nu îi știu beneficiile. Planta este asemănătoare cu conopida și face parte din familia cruciferelor.

Se numește broccoli și este bogată în antioxidanți și săruri minerale. Săracă în calorii, aceasta are cea mai mare concentrație de vitamina C, ideală pentru susținerea unui organism uman în stare perfect normală.

Acest micronutrient are dublu rol de antioxidant, susțin specialiștii în domeniul medical. În plus, este important pentru funcția imunitară și sănătatea pielii. În plus, vitamina K1 din compoziția sa este importantă pentru coagularea sângelui și poate promova sănătatea oaselor.

Printre vitaminele și mineralele pe care le conține această legumă verde se numără: betacaroten, luteină, zeaxantină, tiamină, niacin, vitamina A, C, complex de vitamina B, calciu, magneziu, fier, zinc, fosfor și potasiu.

Leguma scade nivelul de colesterol și ajută sănătatea ochilor. Broccoli se poate consuma în stare crudă, însă are un gust cu totul special atunci când este gătit. Bucătarii și cercetările recente au demonstrat că gătitul la abur aduce cele mai multe beneficii pentru sănătate.

Care sunt beneficiile pe care le are broccoli pentru sănătate

Broccoli are numeroase beneficii pentru sănătate, pe lângă aportul de . Această legumă verde protejează împotriva cancerului, scade nivelul de colesterol și ajută sănătatea ochilor datorită vitaminei A.

De asemenea, studiile realizate până în aceste momente arată că leguma este ideală pentru a combate stresul oxidativ și diminuează inflamația în cazul persoanelor care suferă de cancer pulmonar, colorectal, de sân, de prostată, pancreatic și de stomac.

Potrivit , doi dintre principalii carotenoizi, luteina și zeaxantina, sunt asociați cu un risc redus de degenerare maculară legată de vârstă. Mai exact, este vorba de o boală oculară care poate afecta vederea.

Ce alte legume au în compoziția lor vitamina C

Broccoli nu este singura legumă care are în compoziția sa mai multă vitamina C decât multe dintre citricile savurate de români, mai ales în sezonul rece. Studiile arată că cele mai bogate sunt fructele mici, sălbatice.

Ardeii, fructele de kiwi și alte legume din familia verzei nu trebuie trecute cu vederea pentru beneficiile pe care le oferă organismului prin prisma conținutului de vitamina C. Spre exemplu, o lingură de cătină asigură nevoia zilnică.

Măceșele, ardeiul iute, coacăzele, ardeiul gras și varza neagră (kale) sunt alte plante care ar fi bine să fie consumate pentru proprietățile pe care le au. Vitamina C se găsește într-un procent mare și în rucola și varza de Bruxelles.