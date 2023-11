Fructul care are mai multă vitamina C decât citricele. Mihaela Bilic îl consumă frecvent

Fructul care are mai multă vitamina C decât . Mihaela Bilic îl consumă frecvent. Parfumat, cu un gust deosebit și cu o culoare plăcută, acesta este ușor astringent și bogat în nutrienți esențiali pentru funcționarea organismului.

Alimentul care depășește conținutul de vitamina C al citricelor. Mihaela Bilic îl introduce des în meniul său echilibrat, deși este vorba de un produs sezonier, care se găsește în piețe și în magazine mai mult toamna.

Nutriționistul recunoaște că nu este mare fan fructe pentru că aduc poftă de mâncare și îngrașă, dar asta nu înseamnă că le elimină complet din alimentația sa. Unul dintre acestea este gutuia care are multiple beneficii.

Mai mult, vedeta susține că e singurul produs în fața căruia lăcomia se recunoaște învinsă. Gutuia nu poate fi mâncată repede și nici într-o cantitate foarte mare pentru că poate apărea un risc crescut de înec.

„Pe lângă lecția moderației și a mestecatului îndelungat, gutuia are multe beneficii: vitamina C cât să pună în umbră toate citricele, cu kiwi la un loc! Din cauza asta și se înnegrește imediat ce e tăiată, vitamina C care se oxidează la contactul cu aerul.

Apoi gutuia are fibre solubile (pectine) din belșug, fibre ce se umflă și se transformă în gel la contactul cu apa. Nu întâmplător gutuia e folosită ca agent de gelifiere, dar are și avantajul că ține stomacul plin și alungă foamea.

Nu în ultimul rând gutuia are puțină fructoză, puține calorii și indice glicemic mic, adică e prietena siluetei și a celor cu diabet”, este mesajul transmis de Mihaela Bilic pe contul de .

Gutuia, un fruct destul de versatil

Mihaela Bilic susține că fructul este unul foarte versatil, deși românii consumă gutui mai mult în varianta proaspătă. În alte țări din lume aceasta este transformată în diverse produse, cum ar fi dulceață, gem sau peltea.

În plus, spune că este un desert dietetic de sezon, care poate fi consumat alături de bucățele mici de telemea sărată. Combinația dulce-sărat poate părea ciudată la prima vedere, dar în realitate este foarte delicioasă.

Gutuia, denumită științific Cydonia oblonga, reprezintă o sursă importantă de fibre, vitamina C, fier, potasiu și cupru. Fructul poate ajuta la tratarea ulcerelor provocate de un dezechilibru alimentar sau de stres.

De asemenea, pentru că are proprietăți antiinflamatoare și o concentrație ridicată de vitamina C întărește imunitatea și ajută la tratarea afecțiunilor inflamatorii. Susține vindecarea rănilor și protejează împotriva deteriorării celulelor.