Leguma care luptă împotriva cancerului. De ce e bine să punem piper peste ea, de fiecare dată când o mâncăm

Leguma care luptă împotriva cancerului. De regulă, toate legumele crucifere au anumite proprietăți anti-cancerigene, dar broccoli se află pe primul loc. Această legumă conține sulforafan și numeroși compuși numiți izotiocianaţi. De asemenea, de fiecare dată când o mâncăm, trebuie să adaugăm piper peste ea. Iată de ce!

Leguma care luptă împotriva cancerului

Broccoli, leguma care face parte din familia cruciferelor, denumită și Brassica oleracea, poate fi consumată atât în stare crudă, cât și gătită, pentru că oferă organismului numeroase beneficii. Cel mai important efect îl are împotriva cancerului.

Pe lângă conținutul mare de vitamine și minerale precum: betacaroten, luteină, zeaxantină, tiamină, niacin, vitamina A, C, complex de vitamina B, calciu, magneziu, fier, zinc, fosfor și potasiu, această legumă conține și compuși numiți sulforaphane şi indol-3-carbinol (I3C), despre care specialiștii spun că sunt agenţi anti-cancer.

Ce substanță conține broccoli

Nu toată lumea consumă broccoli, însă medicul nutriționist Alina Lăcătuș a făcut un apel în acest sens și a precizat că leguma trebuie inclusă în meniul zilnic. Multe persoane nu știu că broccoli conține cea mai mare cantitate de glucorafan, din care se produce sulforafanul.

Acesta este fitonutrientul cu cel mai puternic efect anti-cancerigen: „Dincolo de vitaminele si mineralele pe care le contine, este un aliment special prin fitonutritentii săi”, a declarat Alina Lăcătuș.

În plus, ajută la detoxifierea ficatului și la încetinirea proceselor biochimice care au legătură cu procesul de îmbătrânire. De aceea, medicul nutriționist Alina Lăcătuș a mai precizat că este bine să beneficiem de acest sulforafan.

De ce bine să pui piper peste această legumă

Atunci când pregătim termic broccoli, condimentul important pe care trebuie să-l adaugăm pe el este piperul. Nu doar că îi dă un gust mai bun și savuros, dar are și rolul de a intensica absorbția sulforafanului în organism.

„Glucorafanul se converteste in sulforafan doar in prezenta unei enzime, numita mirozinaza. Aceasta enzima se activeaza in momentul in care taiem sau mestecam broccoli.

Prin fierbere sau gatire mirozinaza se distruge. Din acest motiv e nevoie sa taiam broccoli in buchetele cat mai mici si sa-l lasam timp de minim 10 minute pe tocator (optim 40 minute) inainte de a il gati. O sursa de mirozinaza sunt si boabele de mustar. Deci daca le adaugam in procesul de gatire vom obtine mai mult sulforafan”, a mărturisit Alina Lăcătuș.

Rețetă simplă cu broccoli

În continuare, vă prezentăm și o pe care este musai să o preparați acasă. Reamintim faptul că broccoli conține anumiți compuși care ajută organismul să se protejeze de anumite tipuri de cancer, precum cel de sân, prostată, pancreatic sau cancer gastric.

„Reteta cu broccoli pe care v-o recomand am preparat-o în felul urmator. Mai întâi am pregătit broccoli (aprox 300 g) la abur, apoi am tăiat 5 cartofi, pe care i-am amestecat cu 1 lingură ulei de măsline, mix de verdețuri italiene, oregano și rozmarin, sare. Am dat totul la cuptor pentru 20 de minute, la o temperatură de 180 de grade. Am preparat și un amestec de năut fiert cu același mix de verdețuri, piper și boia. La final, am adăugat broccoli și năutul peste cartofi, pe care le-am dat la cuptor pentru încă 15-20 de minute”, a mai specificat medicul.