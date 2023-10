Leguma banală din România care e plină de vitamine și minerale. Are mai mult fier decât peștele sălbatic și costă doar câțiva lei

O legumă banală, care se cultivă în grădina fiecărui român, este un plus de vitamine esențiale pentru sănătatea umană. Specialiștii au constatat că are mai mult fier chiar și decât un pește. De altfel, se găsește în orice magazin alimentar/supermarket și are un preț avantajos, de obicei.

Leguma banală din grădină care îți oferă vitaminele necesare

Această legumă trebuie atent preparată. Sub formă coaptă la cuptor este mai potrivită pentru buna funcționare a organismului. Se poate și prăji, dar ne asumăm faptul că vom acumula grăsime și calorii de care nu vom scăpa așa de ușor.

Dacă v-am stârnit curiozitatea, aflați că Cartofii sunt consumați în cantități mari la nivel mondial, mai ales că se pot mânca în mai multe feluri. Cu ajutorul lor se pot face preparate precum: salată orientală, piure de cartofi, supe, ciorbe, cartofi copți la cuptor, cartofi prăjiți simpli sau cu brânză, cașcaval pe deasupra și chiar deserturi, iar aici putem da ca exemplu găluștele cu prune, care au în compoziție și cartofi.

Cartofii copți, cu dimensiuni peste cele medii, pot avea de trei ori mai mult fier decât o porție de 85 de grame de carne de pui, este o concluzie la care au ajuns în decursul anilor o mulțime de specialiștii. Tot aceștia ne sfătuiesc să consumăm cartofii asortați cu alte legume.

Specialiștii ne îndeamnă să consumăm cartofi copți

Cartofii sunt și mai delicioși în combinație cu broccoli, ardei gras, cașcaval topit, iaurt, mărar și brânză, roșii sau ouă fierte. La nivel global, s-a descoperit că sunt plantați în peste 120 de țări, printre care și România, iar zilnic sunt o sursă de hrană pentru miliarde de oameni.

? Lista este una lungă. Cartofii, în special cei copți, conțin următoarele: vitamina C, proteine, potasiu, fibre, vitamina A, vitamina K, acid folic, Calciu și varietatea de vitamine din categoria B. La ne ajută acestea?

Vitaminele enumerate contribuie la întărirea imunității, la întărirea oaselor, la dispariția stării de oboseală, la elasticitatea pielii, se reduce tensiunea arterială, inima funcționează mai bine, iar sistemul nervos devine mai limpede.

Cartofii copți sunt cei recomandați de către specialiști pentru că își păstrează nutrienții și pot chiar reduce riscul de infarct sau de accident vascular cerebral. Aceștia pot fi incluși și în meniurile de dietă, dacă îți dorește să slăbești alimentându-te corespunzător.

Dacă ai acasă cartofi bio, culeși direct din grădina proprie, află că aceștia sunt mult mai sănătoși și trebuie să te bucuri de ei. În magazine cartofii pot varia ca preț. Un kilogram pornește de la 3, 99 lei, iar un sac de cartofi pornește de la 10 lei, aici depinde însă și de dimensiuni.