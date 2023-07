Leguma din Nepal cu care o familie de români din Gorj a dat lovitura. Are beneficii pentru sănătate, iar 1 kg se vinde cu 20 de lei

”Insulina vegetală”, așa cum mai este recunoscut castravetele amar, este leguma cu care . Planta are o multitudine de beneficii pentru sănătate, iar prețul e unul destul de piperat.

Castravetele amar, leguma din Nepal cu care o familie de români din Gorj a dat lovitura

Castravetele amar sau momordica este o plantă care face parte din familia bostănoaselor. E foarte bogată în insulină. De la ea se folosesc atât fructul, cât și lăstarii tineri și frunzele, în salate sau în supe.

Planta se adaptează foarte bine solului și climatului din țara noastră. Este cultivată în aprilie și rezistă la temperaturi de până la 14 grade. Pentru a se coace are nevoie de căldură, până la 32 de grade. Are avantajul de a fi rezistentă la seceta. De asemenea, nu necesită irigare și nu are nici dăunători naturali.

De toate aceste lucruri a profitat o familie din Gorj. Oamenii cultivă această plantă adusă din Nepal de 5 ani. Acest business s-a dezvoltat treptat. A debutat cu doar câteva fire de castravete amar, folosit pentru tratamentul împotriva diabetului.

. În prezent, din solariile din zona Olteniei, castraveții amari sunt livrați în toată țara, atât cruzi, dar şi transformați în pudră sau în nectar de castravete amar.

Castravetele amar are foarte multe beneficii pentru sănătate. 1 kg se vinde cu 20 de lei

Specialiștii descriu castravetele amar ca fiind un adevarat panaceu. După cum spuneam, el este denumit ”insulina vegetală”, dar are și efecte anti-tumorale dovedite. Mai susține funcționarea unor organe importante, precum ficatul sau fierea.

Consumul de castravete amar pentru diabet este recomandat deoarece acesta conţine polipeptidă-p şi vicină, 2 compuşi cu activitate asemănătoare insulinei. Momordica charantia este denumită şi insulina vegetală pentru că are următoarele beneficii în lupta cu diabetul:

scade nivelul glicemic

îmbunătăţeşte nivelul de zahăr din sânge

stimulează producţia de insulină

Mai conține charantina, substanţă activă care, datorită acţiunii puternice hipoglicemiante, scade nivelul de glucoză din sânge, plus 17 aminoacizi care se regăsesc şi în insulină.

Datorită acestor beneficii nenumărate pe care le are, leguma este extrem de căutată. Prețul nu este deloc unul mic. Un kilogram se vinde cu 20 de lei, notează cei de la .