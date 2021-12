Exclusiv. Leon Dănăilă, dat în judecată de un coleg de breaslă. Care este obiectul procesului intentat celebrului neurochirurg

Marele neorochirurg Leon Dănăilă (88 de ani) s-a născut într-o familie cu posibilități foarte modeste, în iulie 1933, la Darabani (județul Botoșani), unde a făcut primele patru clase. După ce a absolvit liceul ”Grigore Ghica” din Dorohoi (1952), Leon Dănăilă a intrat la Facultatea de Medicină din Iași, pe care a terminat-o în 1958.

Urmează trei ani de stagiatură la spitalele din Comănești și Dărmănești, după care Dănăilă ocupă prin concurs, în 1961, postul de medic secundar neurochirurg la Clinica de Neurochirurgie de la Spitalul ”Gheorghe Marinescu” din București.

După ce și-a luat toate gradele ca medic neurochirurg, , cursurile de zi. După Revoluție, Dănăilă a ajuns profesor neurochirurg la clinica II Neurochirurgie a Universității de Medicină și Farmacie din București, dar și profesor de psihoneurologie la o universitate privată.

Leon Dănăilă i-a dus în fiecare zi flori soției, chiar și când Alexandrina era în comă

În 2006, Leon Dănăilă și-a pierdut soția, alături de care fusese 46 de ani. ”Alexandrina Dănăilă era farmacistă și l-a cunoscut pe viitorul soț în spitalul în care acesta lucra. A fost o căsnicie bazată pe înțelegere, pe respect reciproc. O căsnicie care s-a încheiat în anul 2006, după 46 de ani de dragoste sinceră.

Atunci Alexandrina Dănăilă s-a îmbolnăvit. A fost supusă unor intervenții chirurgicale, după a doua operație pacienta fiind inconștientă, fără a-și mai reveni. În acest timp, soțul ei i-a dus în fiecare zi flori, un gest care a continuat și atunci când Alexandrina era în comă”, nota presa botoșăneană despre partenera de viață a lui Leon Dănăilă.

Renumitul neurochirurg a fost pur și simplu devastat de pierderea persoanei iubite. ”Trăiești cu un om atâția ani de zile. Și dacă la un moment dat una dintre persoane se îmbolnăvește din diferite cauze nu poți să nu faci gesturi tot frumoase, ca și înainte, cu speranța că poate își va reveni. Eram conștient că boala era destul de gravă, de două ori a fost operată, după a doua nu s-a mai putut redresa (…) Nici nu mâncam, în câteva săptămâni am slăbit vreo 15 kg. Este ceva de neimaginat.

Leon Dănăilă: ”Am rămas cu o dragoste cum nu se poate spune!”

Am rămas cu o dragoste cum nu se poate spune, nu am mai găsit altă persoană, nici nu am căutat, mi-am dirijat activitatea către a citi, a scrie, către cercetare, am făcut multe descoperiri. Am extrapolat lipsa soției cu activitățile mele profesionale. Fiecare are psihologia lui aparte. Dar fără dragoste nu realizezi nimic nici în profesie, nici în căsătorie”, a dezvăluit Leon Dănăilă acele momente teribile.

Membru titular al Academiei Române, din 2004, Leon Dănăilă a participat activ, în ultimii ani, și la viața politică a țării, . Și totuși, celebrul neurochirurg nu se bucură nici astăzi de confortul financiar pe care l-ar merita.

”Nu mai am nimic, apartamentul l-am vândut ca să public cărțile astea, pentru că nimeni nu-ți publică pe degeaba. Așa, diplome toată lumea îți dă, dar nu-ți dă nimeni un leu, doar mulțumiri. Eu, salariul și indemnizația de la Academie îi cheltuiesc pentru a scrie, pentru a face cercetare, a aduce un câștig pentru România”, a afirmat Leon Dănăilă, într-un interviu acordat ziarului Libertatea, în 2018.

Leon Dănăilă, dat în judecată de un alt neurochirurg

Surprinzător, într-un proces demarat anul trecut la Tribunalul București, Leon Dănăilă a fost dat în judecată de Vakilnejad Ram, și el medic specialist neurochirurgie. Materia procesului este ”penal”, iar obiectul este ”plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)”, potrivit FANATIK.

”Solutia pe scurt: Admite plângerea formulată de petentul Vakilnejad Ram împotriva ordonanţei nr. 157/P/2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, menţinută prin ordonanţa nr. 177/II-2/2019 a procurorului şef secţie din unitatea de parchet menţionată.

În baza art. 341 alin. 6 lit. c Cod procedură penală schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate din art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală (art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală conform procurorul şef secţie) în art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală. Menţine celelalte dispoziţii din cuprinsul ordonanţei atacate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, așa sună hotărârea magistraților, conform informațiilor FANATIK.