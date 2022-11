Leonard Miron, accident teribil într-un hotel din București. Artistul a ajuns la spital: ”Am o coastă fisurată”

Problemele se țin în lanț pentru Leonard Miron. O vizită în România sa transformat într-un adevărat calvar pentru celebrul artist.

Leonard Miron a căzut pe scările hotelului unde s-a cazat

După ce în urmă cu câteva luni, , acum, povestea se repetă.

Artistul a venit în România pentru a rezolva niște lucruri, însă nu avea să știe ce va urma. Acesta s-a cazat la un hotel din București, iar dimineață s-a grăbit să ia micul dejun.

Nu și-a dat însă seama că la vârsta lui, graba nu este deloc prea bună, iar drept rezultat, artistul a ajuns să cadă pe scări.

După incidentul tragic, acesta a luat un taxi și s-a deplasat la spital, unde a primit și diagnosticul. În urma căzăturii, Leonard Miron și-a rupt o mână și de asemenea și-a fisurat și o coastă, după cum povestește chiar el.

Artistul trebuie acum să stea șase săptămâni liniștit, până când își va putea reveni.

”M-am împiedicat și am alunecat vreo 4-5 trepte. Mi-am rupt la mână ceva și am o coastă fisurată. Am luat un taxi și m-am dus la spital.

Trebuie să stau șase săptămâni cuminte”, a declarat Leonard Miron, în exclusivitate, la Antena Stars.

Leonard Miron a avut nevoie de îngrijiri medicale de ziua lui

Și nu este prima oară anul acesta când celebrul artist se confruntă cu probleme de sănătate. În urmă cu doar câteva luni, de ziua sa, acesta a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor.

Genunchiul său scotea câteva sunete ciudate, însă Leonard Miron nu a băgat de seamă nimic. Zece zile mai târziu, artistul nu mai putea să se miște, drept urmare, de ziua lui, acesta a fost nevoit să stea acasă pentru a se recupera.

”Am ignorat durerea, am ignorat inflamația, totul, până când vineri, când eram la muncă… nu am putut să mă mai mișc.

În loc de petrecere, a trebuit să stau acasă ieri, dar să știți că nu mi-a fost rău”, povestea Leonard Miron, acum ceva timp.

Amintim că și au petrecut pe măsură. Cei doi nu aveau să știe însă că artistul se va afla acum într-o astfel de situație.