Decizie radicală luată de Letiția Moisescu, după ce a văzut moartea cu ochii la nașterea gemenilor: “Nu e simplu”

Mamă a trei copii, soție și artistă – Letiția Moisescu se declară o femeie împlinită. Cunoscuta cântăreață, în vârstă de 38 de ani, trăiește o perioadă pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă, însă nu se plânge. Chiar dacă a trecut prin clipe cumplite în timpul nașterii gemenilor, artista mărturisește că e depășit încercările primite de la viață, dar recunoaște că apariția celor trei copii a determinat-o să ia decizii radicale.

Letiția Moisescu a vorbit pentru FANATIK despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă, mai întâi de fată, apoi de băieți gemeni, într-un interval de timp destul de scurt. De asemenea, ne-a dezvăluit și ce pregătește din punct de vedere profesional.

Nașterea copiilor, schimbarea vieții pentru Letiția Moisescu

“Mamă de trei copii nu e ușor să fii, însă când te uiți la ei, uiți de toate. N-aș fi crezut. Când a apărut Daina a fost cea mai minunată zi din viața mea. Mi-am dorit foarte mult copii și i-am făcut, să zic, o idee mai târziu. Apoi, când am mai aflat și de gemeni, nu îmi venea să cred. E frumos să ai trei copii. Cum se spune și în Sfânta Treime, ești binecvuvântat cu trei. Viața mea s-a schimbat foarte mult pentru că nu mai e vorba despre mine, e despre ei în primul rând. Și tot timpul când fac ceva trebuie să mă gândesc mai întâi la ei, apoi la mine, să îmi organizez timpul mult mai bine, mă împart și între viața de mamă, părinte și muncă, însă reușesc.”, spune cunoscuta cântăreață.

Daina împlinește vârsta de doi ani, iar gemenii, Vlad și Sasha, au zece luni. Letiția Moisescu spune că nu a reușit să își găsească o bonă și nici nu avea parte de vreun alt ajutor în București, motiv pentru care s-a mutat, pentru câteva luni, în Ardeal, la mama ei.

Momente cumplite pe masa de operație: “Am crezut că mor”

Letiția Moisescu a devenit mamă pentru a doua oară la începutul lunii martie. A fost și spune că a avut simptome care i-au pus sănătatea în pericol. În momentul operației de cezariană, spune artista, a trecut printr-o mulțime de stări, i-a crescut brusc tensiunea și s-a panicat atunci când i-a auzit pe medici vorbind despre starea ei.

“Nașterea gemenilor a fost destul de complicată, la modul că eu am născut cu COVID. Mi-a fost foarte rău în sala de operații, am crezut că mor. Am avut tensiunea foarte mare, 24, am trecut prin toate stările, dar sunt o femeie puternică și am reușit.

Vlăduț a stat două săptămâni în spital, m-am externat doar cu Sasha. El a avut ceva, nu complicații, s-a adaptat un pic mai greu la mediul înconjurător, la respirație a fost ceva. Nu știu ce să zic, poate și din cauză că eu am avut COVID, poate l-a afectat vreun pic. Nu m-am simțit niciodată așa rău cum m-am simțit în operația cu ei. Am simțit cum mă operau, cum trăgeau. Plus simptomele, simțeam că vomit, presiune în cap. Asta e, cum vrea Dumnezeu așa ni le dă. Am trecut peste, mulțumesc Maicii Sfinte pentru că mi-a dat minunile astea trei”, a povestit Letiția Moisescu pentru FANATIK.

“Nu e simplu. Mai las și pe alții să facă copii”

De când s-a mutat cu copiii în casa părintească, lucrurile s-au schimbat. Letiția Moisescu spune că are mai mult spațiu de joacă pentru cei mici și primește și ajutor din partea Elenei Moisescu, mama ei.

Cât despre încă un copil, Letiția Moisescu are un răspuns ferm: se oprește aici.

“Nu îmi mai doresc copii, tocmai de asta am optat pentru a-mi lega trompele. E suficient, în vremurile de azi e și frumos, dar e și greu. Toate în România sunt atât de scumpe, salariile sunt atât de mici, ajutorul de la stat este atât de puțin, și noi, artiștii, suferim de doi ani atât de mult, chiar nu. Am avut curaj să îi fac, ținând cont ce vremuri trăim. Nu e simplu. Mai las și pe alții să facă copii”, marturisește artista.

S-a înscris din nou la Eurovision

Letiția Moisescu s-a înscris și anul acesta la Eurovision. Artista a participat și în anul 2019, atunci când s-a clasat pe locul cinci în finala națională. De asemenea, și în 2011 a încheiat pe același loc la nivel național. Acum este pregătită să își încerce din nou norocul.

“Profesional, am lansat un nou single de nici o lună. O piesă cu influențe tot folclorice, cum v-am surprins și în Eurovisionul 2019, cu piesa Daina. Să vedem dacă va urma concursul Eurovision, ne-am înscris în selecția națională. Spun în premieră asta. Va urma. Să vedem dacă intrăm în semifinală”, a spus Letiția pentru FANATIK.