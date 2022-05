Levana Ognean, cel mai tânăr pilot care participă în Campionatul Naţional! Printre adversari este şi tatăl ei. Foto

Până nu demult Viorel și Levana făceau echipă în cursele de raliuri pentru vehicule vechi. După ce au câștigat mai multe curse împreună, fiica a decis că e momentul să-și încerce norocul la volanul propriei mașini.

A debutat în motorsport, copilot, Acum are licență de pilot

Cel mai tânăr pilot din Campionatul Național de viteză pentru vehicule istorice este Levana Ognean. Are doar 17 ani și este pasionată de motoare. De la tatăl ei a moștenit dorința de adrenalină.

A debutat în motorsport în 2020 și până nu demult . Părintele, Viorel, la volan, Levana în calitate de copilot. Au făcut senzație pe circuitele de viteză dedicate mașinilor oldies.

Până într-o zi când Levana a decis că e momentul potrivit să-și ia licența de pilot și să înceapă o carieră pe cont propriu, concurând chiar împotriva părintelui.

”Iubirea pentru mașini a apărut de la tata. El m-a luat la Off- Road și la raliuri, pe unde s-a mai dat el și mai nou la Istorice și mi-a plăcut mult. Ne-am dat într-un campionat, am câștigat multe trofee și am zis e super, mai vin.

Ne-am dat în campionat împreună și am ieșit pe niște locuri foarte bune, iar la ultima tură am zbârcit-o rău și m-am supărat pe tata. Și el mi-a zis, > Și am făcut cursuri, mi-am luat licența de pilot, mi-am făcut mașina și acum mă dau singură pe circuit”, povestește Levana.

Senzații tari în caroserie mini

La cei 17 ani ai săi, Levana este de viteză pentru vehicule istorice. În urmă cu doi ani tot ea era și cel mai tânăr copilot în Campionatului Național de regularitate pentru aceiași clasă a mașinilor de epocă.

În 2021 și-a obținut licența și a participat ca pilot la Romanian Retro Racing, la volanul unui Mini Cooper S istoric, prima mașină electrică de curse și singura de acest fel din întrecerile interne.

A primit micul ”bolid” de la Dominic Marcu, pilotul cu performanțe notabile în Campionatul Național de Viteză în Coastă, în care aleargă pe o Tesla Model 3 Performance.

Levana nu putea să nu răspundă chemării organizatorilor Women Rally, competiție al cărei fondator este medicul clujean Laura Savu. Tânăra de 17 ani spune că nu poate descrie senzația pe care o simte atunci când este la volan.

”Merge foarte bine, este ușor de controlat și e micuță… îmi place că e micuță (mașina Mini Cooper – n.r.). E foarte tare, e adrenalina foarte mare, dar simți că ai controlul și e pur și simplu distracție foarte mare. Mie îmi place maxim”, își continuă povestea Levana Ognean.

Tatăl Levanei recunoaște că diferența de experiență e mare, dar îi place să concureze împotriva fiicei

Viorel Ognean nu este doar pilot de raliuri, ci și un antreprenor de succes. Deține una dintre cele mai mari companii de produse de panificație din Danemarca.

Este un împătimit al curselor auto, iar de când concurează împotriva fiicei lui, senzația este și mai ”tare”. Recunoaște că are emoții mari atunci când își vede fata pe traseu, dar este fericit că Levana a împărtășit aceiași pasiune.

”A fost foarte drăguț când era copilotul meu. În primul rând era foarte atentă la detalii și avea grijă tot timpul să țină minutul și secunda pentru fiecare punct și reper de pe traseu.

Am cele mai mari emoții! Prima dată când a fost singură pe circuit nu am avut curaj să mă uit după ea. Stăteam ascuns și pur și simplu nu eram în stare să mă uit. E diferență mare de experiență, nu e foarte corect, dar îmi face mare plăcere să fim adversari”, spune și tatăl Viorel Ognean.