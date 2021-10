Lewis Hamilton a schimbat placa după accesul de furie din Marele Premiu al Turciei: „Supărarea se uită repede”

Hamilton , fiind penalizat după ce echipa Mercedes a folosit al patrulea motor, depășind cota de 3. De altfel, britanicul a și glumit înaintea startului, declarând că „este cel mai bun pole position din cariera mea”, cu trimitere la faptul că 11 este compus din două cifre 1.

Însă spre finalul Marelui Premiu, nu i-a mai ars de glume. Cu 8 tururi înainte de final, el era pe locul 3, în spatele colegului finalndez Valtteri Bottas și a belgianului Max Verstappen, de la Red Bull, principalul adversar în acest an în lupta pentru titlul suprem la piloți.

Lewis Hamilton, de la „lăsați-mă în pace” la „nu m-am înfuriat”

În acel moment, lui Hamilton i s-a cerut să intre la boxe pentru a-și schimba pneurile, iar când a revenit pe pistă era la cincilea. „La naiba, de ce am cedat locul 3? Nu trebuia să intru, v-am spus asta! Lăsați-mă în pace!”, a fost reacția britanicului.

„Cred că nu trebuia să intru, trebuia să rămân pe pistă. Trebuia să-mi ascult instinctul. Așa că acum sunt supărat pe mine că nu am mers pe intuiție. Am văzut că Esteban Ocon a terminat cursa fără să schimbe pneurile. Dar nu ai de unde să știi, poate trebuia să intru mai devreme”, a spus campionul en-titre după cursă.

Azi, el a dat publicității un comunicat de presă în care a pus batista pe țambal. „Am citit ziarele de dimineață și cred că s-a făcut prea mare vâlvă în legătură cu incidentul de ieri. Nu e adevărat că m-am înfuriat pe membrii echipei.”

Lewis Hamilton a riscat și nu a funcționat

„Toți lucrăm pentru a alege cea mai bună tactică posibilă, dar în timpul cursei trebuie să iei decizii rapide, sunt mulți factori de luat în calcul.

Duminică, am riscat sperând că pista se va usca, dar nu s-a întâmplat așa. Eu am vrut să risc și să merg pe același set de pneuri până la capăt. Eu am decis să rămân pe pistă, dar nu a funcționat.

De aceea, am intrat la standuri, a fost o decizie pentru siguranța mea. Cât trăim, învățăm. Câștigăm și pierdem împreună. Dar să nu vă așteptați ca eu să fiu politicos și calm când sunt la volan, în momentele intense sunt mai pătimaș, la fel ca toți piloții.

Dau totul în cursă, iar această patimă m-a adus unde sunt, iar supărarea se uită repede. Am discutat și acum pregătim următoarea cursă”, a fost comunicatul lui Hamilton.

Hamilton mai are șase etape să recupereze avanasul pe care-l are Verstappen

Datorită faptului că a terminat cursa pe locul 2, Verstappen a preluat șefia în clasamentul general provizoriu al piloților. Cu șase etape înainte de încheierea Campionatului Mondial, belgianul are un total de 262,5 p, fiind urmat de britanic, cu 256,5 p, iar pe locul 3 se situează Bottas, cu 177 p. la constructori, Mercedes are 433,5 p, iar Red Bull – 397,5p.

Următoarea cursă este Marele Premiu al Statelor Unite, programat la Austin, în Texas, pe 24 octombrie. Luna următoare, piloții vor alerga în MP al Mexicului (Autódromo Hermanos Rodríguez, pe 7), MP al Statului Sao Paolo (Brazil Interlagos Circuit, pe 14) și MP din Qatar (Losail International Circuit, pe 21).

În fine, în decembrie au loc MP al Arabiei Saudite (Jeddah Corniche Circuit, pe 5) și MP de la Abu Dhabi (United Arab Emirates Yas Marina Circuit, pe 12).