Liberalul Petru Luhan, fericit alături de a doua soție: ”Nu există grad de comparație între actuala și fosta”

La mai bine de jumătate de an de la căsătorie, FANATIK a vorbit cu Petru Luhan despre mariajul pe care îl are cu Cristina. Nunta lor, din luna mai a anului trecut, a impresionat prin opulență, nășiți fiind de Adina Alberts și Viorel Cataramă, iar acum, deși au trecut de luna de miere, cei doi susțin că se înțeleg mai bine ca niciodată.

Petru Luhan s-a căsătorit cu Cristina după divorțul de Andra Timiș

s-a pronunțat în anul 2018, iar la câteva luni, fostul europarlamentar liberal a cunoscut-o pe actuala lui soție, Cristina. Cei doi s-au căsătorit și, acum, par să se înțeleagă perfect.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit politicianul, cele două mariaje ale sale diferă enorm unul de celălalt, fiind mult mai relaxată decât perioada pe care a petrecut-o căsătorit cu Andra, fiica milionarului Radu Timiș.

Petru Luhan: ”Am sentimentul că este sufletul meu pereche”

Cum este viață în doi la jumătate de an după o nuntă fastuoasă?

– Viața în doi cu Cristina reprezintă o adevărată împlinire și sunt extrem de fericit și am sentimentul că este sufletul meu pereche. Sistemul de valori asemănător o face femeia perfectă, amândoi am înțeles cât de importantă este armonia într-o familie și asta ne face conviețuirea ușoară și să ne dorim să construim și să ne facem o familie. Avem gusturi asemănătoare, destinații favorite, prieteni comuni din categorii asemănătoare, avem obiective comune mărețe.

Că tot vorbim de nuntă, cum e să va aduceți aminte, împreună, de acest moment frumos? Acum, că s-au sedimentat amintirile, ce a fost cel mai tare la petrecere?

– Nunta a fost frumoasă pentru că am avut o mireasă strălucitoare, fericită, veselă, alături de părinți. Cel mai frumos moment fost dansul mirilor, emoționant, a stârnit plăcerea și emoțiile oaspeților și ne-am bucurat că ne-a ieșit, am depus ceva efort pentru a exersa un dans nu foarte ușor. Loredana Groza a ridicat toți oaspeții și am dansat ore în șir împreună cu ea și cu Margareta Clipa care ne-a făcut să ne simțim foarte bine. Unii oaspeți dragi sufletului au depus eforturi să vină din 6 țări străine, din Bucovina, de la Cluj.

Credem în familie, credință, respect, educație și muncă. Aceste valori vrem să le împărtășim cu toți cei din jur și să le dăm copiilor noștri. Credem că dacă împărtășim aceste valori cu siguranță vom avea o familie deosebită și cu capacitate de a progresa și evolua. Nu vom uita emoția din fața preoților de la Sf. Spiridon cel noi, locul în care ne-am cununat în fața lui Dumnezeu, a fost o ceremonie deosebită, cu prietenii și familia aproape.

”Nu aș tolera lipsa de fidelitate”

Spuneai că împărtășiți aceleași valori, tu și soția ta. Peste ce nu ai putea trece, însă?

– O familie fără valori este ca o mașină fără motor și fără volan. Nu aș putea tolera lipsa de credință și lipsa de fidelitate.

Cum arată o seară în familia Luhan? Căci bănuiesc că ziua e plină de muncă, muncă și iar muncă?

– Munca ocupă mult spațiu, nu ne sperie, o privim cu optimism și o folosim pentru a evolua pe plan profesional. Seara, când revenim de la muncă, ne povestim cele bune și cele rele, cele ușoare și cele grele. Facem însă un switch rapid către familie, plimbări, planificări și tabieturi, facem sport împreună, mergem la teatru, preferăm activitățile culturale, ieșim cu prietenii des și e foarte important, mergem la evenimente sociale și călătorim cu drag. Să nu uit că suntem fani seriale și documentare și ne plac jocurile de societate, care ne relaxează.

Soției îi plac cadourile? Ce a primit ultima dată? Ești un bărbat care face cadouri la ocazii speciale sau fără motiv?

– Iubesc să fac cadouri și mai mari și mai mici Fie că vorbim de un cadou semnificativ, oferit la un eveniment, sau spontan, un city break, o ieșire la teatru sau un dineu. Gătesc și o aștept cu mâncare gătită, cu cina, pentru mine este o dovadă de iubire și talent. Mai fac cadouri mici, îmbrăcăminte, parfumuri Amândoi iubim să dăruim și o facem cu mare drag, avem o larghețe sufletească și ne bucură când facem cadouri reciproc, dar și când reușim să facem fapte bune.

Cât de importantă este comunicarea într-o relație?

– O relație înseamnă în general comunicare pe aceeași lungime de undă. O relație de căsnicie înseamnă minim 60% comunicare eficientă și sistem de valori similar. Ne dorim să evoluăm, să dăruim, să fim un exemplu pentru copii. Comunicarea bună și eficientă poate suda o relație. Când o femeie nu iubește exclusiv prin prisma banilor, relația poate funcționa foarte bine. Inteligență, înțelepciunea unei femei contează foarte mult. O femeie trebuie să înțelegă că o familie se construiește în jurul ei, ea este responsabilă pentru familie.

Actuala soție, relație bună cu fiica din prima căsătorie a lui Petru Luhan

Ce nu a mers în prima căsnicie și merge brici acum?

– Nu există grad de comparație între actuala și fosta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce este Cristina în viață mea și pentru puterea pe care mi-o da să o iubesc. Cristina este o femeie deosebită și cu un sistem de valori asemănător cu al meu, ceea ce ne unește. Îmi da putere să iubesc într-un mod cum nu mi s-a întâmplat până acum.

Am văzut de curând un clip superb al fiicei tale pe YouTube. Felicitări, e un copil talentat și foarte frumos, Pare un tablou de familie iar soția ta, Cristina, pare 100% asumată în rolul de mama, deși este mama vitregă. Și vine și întrebarea: cum se înțeleg cele două?

– Se înțeleg foarte bine, cea ce face și relația mai ușoară și creează armonie. Cristina este femeia model pentru orice fetiță. Pentru mine este o mare binecuvântare că fiica mea să aibă astfel de model de viață pentru că, din păcate, acasă nu îl poate avea. Când o iau de acasă să petrecem timp împreună primul lucru de care mă întreabă e ce face Cris. Momentele petrecute în 3 cu Cristina și Rania sunt memorabile.

Ați avut și momente tensionate, tu și mama Raniei, din cauza apariției Cristinei în viață voastră?

Eu nu aș coborî niciodată la un astfel de nivel, josnic.

Liberalul vrea minimum 3 copii

Câți copii ți-ai dori?

– Mi-am dorit să am minimum 3 copii. Provin dintr-o familie numeroasă, am cunoscut viață de familie autentică în Bucovina cu respect, muncă și soția mea este la fel.

Ai vrea că Rania să urmeze o carieră artistică? Pare că are mult talent în această zonă…

– I-am creat Raniei posibilitatea a urmă cursuri de canto, dans, scopul este acela de a elimina din inhibiții, de a o formă că pe un adult curajos, asumat, responsabil, cu capacitatea de a relaționa ușor cu oameni străini și cu capacitatea de a evolua. Rania este un copil extrovertit și mi-am dat seama că trebuie să facă ceva în această direcție, pentru că de mică imită cântăreți și trupe. Cred în potențialul ei și o voi susține în orice domeniu dorește să evolueze.