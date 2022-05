Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, invitați la aceeași nuntă. Sexy-impresara “a rupt” ringul de dans!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, încă soțul ei, au fost invitați, în weekend, la nunta lui Petru Luhan și a Cristinei Petcu, organizată într-un local celebru din Capitală. Probabil mirii sunt prieteni cu ambii, așa că s-au văzut nevoiți să-i invite pe amândoi.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi avut mese separate la nunta lui Petru Luhan și a Cristinei Petcu

Desigur, aceștia ar fi fost așezați la mese diferite, cât mai departe unul de celălalt tocmai pentru a se distra fiecare și a se simți confortabil, ei aflându-se în plin proces de divorț… cu “zgomot”.

Surpriza însă, la nunta la care nași au fost afaceristul Viorel Cataramă și medicul Adina Alberts, cea care și-a făcut apariția a fost Anamaria Prodan. Impresara a venit singură, neînsoțită, însă și-a găsit repede companie, asta pentru că acolo se aflau mulți dintre cunoscuții și prietenii ei. Încă de cum și-a făcut apariția, conform surselor noastre, Anamaria a fost toată un zâmbet, așa cum ne-a obișnuit.

Desigur, așa cum era de așteptat, impresara a fost o adevărată apariție la eveniment, mai toți ochii celor prezenți fiind pe ea: rochie lungă, neagră, cu crăpătură la spate, mulată pe trup, astfel punându-i în evidență silueta de invidiat. Anamaria a asortat ținuta cu o pereche de sandale extrem de elegante. Make-up impecabil, la fel și coafura, după cum se observă în imaginile pe care FANATIK.RO le prezintă în exclusivitate.

Anamaria Prodan “a rupt” ringul de dans, la nuntă

Anamaria Prodan nu părea abătută sau să arate că are vreo tristețe, ba din contra părea în formă și pregătită pentru o noapte de distracție! Lucru care s-a și întâmplat, căci a avut parte de o petrecere pe cinste!

Conform surselor noastre, demne de încredere, impresara “a rupt ringul” toată noaptea și a dansat de la hore, până la muzică ușoară! La eveniment era așteptat și Laurențiu Reghecampf, care ar fi confirmat inițial prezența.

Din păcate însă, antrenorul nu a ajuns la nuntă. Cârcotașii ar susține că motivul principal pentru care a lipsit ar fi faptul că Anamaria Prodan a confirmat prezența și că nu și-ar fi dorit să dea ochii cu ea.

De ce n-a ajuns Laurențiu Reghecampf la nuntă în weekend?

Pe de altă parte, Reghe a avut și meci cu echipa sa de fotbal, la Craiova, un motiv întemeiat să nu ajungă la petrecerea de nuntă. Din păcate însă, pentru

Deși este în plin proces de divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan radia de fericire la evenimentul din weekend. Recent, ea a declarat că trăiește una dintre cele mai bune perioade din Nu vrea încă să se afișeze cu el în public. Impresara susține că va apărea la brațul altui bărbat în momentul în care se va definitiva procesul de divorț cu Laurențiu Reghecampf, cu care încă este căsătorită în acte.

Anamaria Prodan, singură la eveniment. De ce nu vrea să se afișeze cu noul partener

“Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc. Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei.

Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata”, a declarat Anamaria Prodan la .

Și Reghe și-a refăcut viața lângă Corina Caciuc, femeie care urmează să aducă pe lume și