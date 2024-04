Lideri din clanul Chira, ridicați de poliție. Amenințări față un broker, care le-ar fi promis că-i ajută cu un credit

Joi, 11 aprilie, angajați ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au făcut percheziții la .

Lideri din clanul Chira din Capitală, cercetați pentru șantaj. Amenințări față de un broker

Suspecții sunt vizați într-un dosar de şantaj. , care citează surse judiciare, informează că în acest caz apar fraţii Albert şi Robert Chira. Se pare că unul dintre bărbații amenințați este broker. El a promis că-l ajută pe Albert Chira să ia un credit pe numele unui bărbat.

Ulterior, pentru ca această persoană să figureze ca asigurat, a plătit asigurări către stat de aproximativ 20.000 de lei. Din motive încă necunoscute, banca în cauză nu a aprobat împrumutul. Prin urmare, fraţii Chira au cerut brokerului să le restituie banii plătiţi către stat şi l-au ameninţat, notează sursa citată.

Oamenii legii spun, într-un comunicat, că, , dar şi un pistol tip airsoft, 10 bile metalice şi peste 1.500 de articole pirotehnice.

În plus, față de un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore. El va fi prezentat magistraţilor cu propunere legală. ”Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de şantaj în formă continuată”, a transmis Poliţia Capitalei.

Reacția completă a DGPMB

”La data de 10 aprilie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în Municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de şantaj în formă continuată.

Din datele şi probele administrate în cauză, de către poliţiştii Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada februarie – martie 2024, doi bărbaţi, în vârstâ de 36, respectiv 40 de ani, ar fi exercitat ameminţări cu acte de violenţă, asupra a doi bărbaţi cu scopul de a-i determina să îi remită primului diverse sume de bani, invocând o pretinsă pagubă pe care aceştia ar fi suferit-o”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Acțiunea de joi a oamenilor legii a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

”Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, adaugă poliția.