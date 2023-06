Lidia Fecioru, adevăruri nespuse. Motivul ireal pentru care a divorțat și nu mai vrea să-și refacă viața

a intrat în atenția publică după ce a apărut în cadrul mai multor emisiuni tv. Bioenergoterapeutul și astologul a devenit foarte iubită de public, iar sfaturile sale sunt ascultate de sute de mii de români. Cu toate că partea profesională îi oferă satisfacții zilnice, Lidia Fecioru a suferit mult în plan personal. A venit în România pentru un trai mai bun, s-a căsătorit, însă mariajul său nu a ținut deloc.

Lidia Fecioru a rămas cu o mare dezamăgire după ce a divorțat de soțul ei

A plecat din țara natală și a venit în România cu mama și copiii ei pentru un trai mai bun. Niciodată nu a avut însă noroc în dragoste. A fost căsătorită de trei ori și, tot de atâtea ori a divorțat. Nu regretă, dimpotrivă. Celebra femeie susține că s-ar fi înjosit pe ea dacă ar mai fi stat în mariajul toxic.

ADVERTISEMENT

„Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Am avut foarte mult de luptat cu mine ca să-mi dau seama că nu trebuie să trăiesc pentru alții și nici să nu-mi pese ce spun alții. Se spune că pe invidios nu trebuie să fii supărat pentru că invidiosul, doar pentru că te invidiază știe că ești mai bun ca el”, spune Lidia Fecioru conform .

Lidia Fecioru a divorțat de soț după ce acesta a jignit-o: “Mi-a spus că arăt ca o vacă”

Viața este imprevizibilă, iar mariajul o loterie. De această părere este și Lidia Fecioru care a avut curajul de a spune “Nu” când a fost cazul. Jignirile din partea persoanei iubite sunt, după părerea astologului, de neacceptat. Din cauza unui apelativ care a deranjat-o, cu fostul soț.

ADVERTISEMENT

Vedeta a trecut printr-o perioadă grea când s-a luptat cu surplusul de kilograme. Partenerul ei de viață îi făcea reproșuri privind aspectul său fizic. Atunci, ea a luat o decizie radicală. S-a ambiționat, a dat jos 30 de kilograme și apoi a divorțat.

„Soțul meu a zis că arăt ca o vacă, deși nu arătam. Eu când mă îngraș, mă îngraș proporțional și când slăbesc, slăbesc la fel. Am slăbit 30 de kilograme și a zis: Acum, da. Am mers la el și i-am spus: acum nu mai vreau eu să trăiesc cu tine. Și el mi-a răspuns: Dar eu nu am nevastă de lăsat. Tu nu înțelegi: eu te alung”, a povestit Lidia Fecioru conform sursei citate anterior.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul astrolog este pe cont propriu și nu își dorește pe nimeni lângă ea.

Întrebată dacă nu îi lipsește o prezență masculină, Lidia Fecioru a negat. Bioenergoterapeutul a mai explicat că are mereu pe cineva la acasă, deși locuiește singură.

„Nu mai am răbdare. Am puțin timp pe care aș vrea să-l folosesc pentru mine personal și îmi iubes prea mult copiii ca să mai încapă cineva. Dacă nu am neamuri de la Chișinău, am de la Sibiu, dacă nu de la Cluj. Și uite așa, încontinuu. Și acum am pe cineva la mine acasă. Trebuie să ajutăm oamenii”, a mai declarat Lidia Fecioru.