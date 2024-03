Lidl bagă la ofertă de luni, 1 aprilie 2024, produsele pe care toți românii le caută. Se vor vinde ca pâinea caldă

De luni, 1 aprilie 2024, Lidl bagă la ofertă produsele căutate de toți românii. Acestea au reduceri mari și se vor vinde într-un timp scurt. Unele au stocul limitat.

La fel ca în fiecare săptămână, la mai multe produse. Cele mai multe sunt produse alimentare, iar cele mai multe se vor vinde foarte repede.

Unele dintre produse au stocul limitat, cum ar fi Mix grill de pui de la Agricola, care costă 1,69 de lei per 100 de grame. De asemenea, Sushi Nighiri de la Ocean Fish, costă 19.99 lei, iar stocul este limitat și pentru acest produs.

Fleica de porc are o reducere de 26%. Astfel, în loc de 2,99 lei per 100 de grame, produsul costă 2,19 lei. Pentru rasol de vită cu os, feliat, clienții trebuie să plătească doar 3,19 lei per 100 de grame, fiind redus cu 20%.

Salamul ardelenesc de la Cămara Noastă este un alt produs care are reducere din 1 aprilie, astfel că va costa 13,89 lei. Tot la categoria mezeluri intră și Mușchi țigănesc/Pastramă țărănească, are costă 3,69 lei per 100 de grame.

În plus, cârnații Silezia de la Pikok au o reducere de 27%. În loc de 17,99 lei, aceștia se vor vinde săptămâna viitoare cu doar 12,99 lei, după cum arată .

Un alt produs la ofertă este făina albă de grâu de la Belbake, care costă doar 1,59 de lei. Ruloul cu pui și legume, în stil mexican, are stocul limitat și costă 6,49 lei.

Ce alte oferte vor fi la Lidl

La categoria lactate, Lidl bagă câteva produse la ofertă. Este vorba despre , cu 2% grăsime, la 1 kg, care costă doar 8,99 lei. Prețul produsului este e 11,49 lei, având o reducere de 21% de luni.

Cafeaua măcinată Espresso Bar de la Bellarom are prețul de doar 8,99 lei pentru 250 de grame. Clienții pot cumpăra și prăjitura cu gem de cireșe de la Luppo, cu doar 12,99 lei.

Un produs pentru care stocul e limitat este desertul pe bază de lapte de la Olympus, cu vanilie sau ciocolată, care va costa doar 3,99 lei. Iaurtul mix cu ciocolată de la Muller, disponibil în mai multe sortimente, costă doar 3,59 lei.