Lili Sandu a făcut confesiuni în lacrimi pe contul de Instagram. Actrița întâmpină greutăți în creșterea fiului ei, Thomas Jay, și le-a povestit totul urmăritorilor ei.

Vedeta s-a gândit la faptul că poate nu este o mamă suficient de bună pentru copilul ei. Actrița își iubește foarte mult băiețelul, doar că rolul de mamă o epuizează.

Lili Sandu, confesiuni în lacrimi pe Instagram. Ce greutăți întâmpină cu fiul ei

a făcut confesiuni în lacrimi pe Instagram, spunându-le urmăritorilor că se simte copleșită de rolul de mamă. Cu mai bine de un an în urmă s-a născut fiul ei și al lui Silviu Țolu, iar de atunci trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor, scrie

Artista este foarte implicată în creșterea lui Thomas Jay, însă lucrurile nu sunt întotdeauna roz. Micuțul a împlinit un an în urmă cu aproape trei săptămâni și nu mai vrea să doarmă singur.

Vedeta este nevoită să stea trează noaptea pentru a-și alăpta bebelușul, din moment ce Thomas Jay se trezește și de cinci sau șase ori într-o noapte. Lili Sandu este epuizată din această cauză și nu știe ce să mai facă.

Aceasta consideră că are nevoie de ajutor în creșterea micuțului și se teme că nu este o mamă destul de bună pentru el.

„Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez.

Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă.

Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat. Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine.

Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă. Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate.

Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor.

Am tot felul de stări și încerc să mi le țin sub control, mă rog, e și normal, sunt și hormonii care nu-mi dau pace în ultima perioadă”, a explicat Lili Sandu pe InstaStory.

„Am avut o stare foarte ciudată”

Lili Sandu a avut momente în care s-a gândit să nu-l mai alăpteze pentru ca acesta să nu se mai trezească. Totodată, acest gând a făcut-o să se întrebe dacă este suficient de bună pentru micuțul ei.

„Am avut o stare foarte ciudată. Mă gândeam dacă e bine ceea ce fac, că poate nu trebuie să gândesc așa.

Poate nu sunt îndeajuns de bună ca mamă să mă gândesc că nu vreau să-l mai alăptez, ca să nu se mai trezească noaptea”, a mai spus Lili Sandu.