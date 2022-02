Iuliu Mureșan se felicită pentru demiterea lui Mircea Rednic. Dinamo nu mai are datorii către jucători. ”Tot ce s-a promis s-a achitat”

În toamna anului trecut Dinamo părea doar o echipă de pluton, condamnată la retrogradare, iar datoriile se adunau parcă de nicăieri. Azi, în Ștefan cel Mare e liniște.

Demiterea lui Mircea Rednic, momentul renașterii lui Dinamo. Iuliu Mureșan: ”Plângem după punctele pierdute cu el”

Pentru a ieși din situația catastrofală în care se afla, din punct de vedere financiar, dar și a rezultatelor, Dinamo a apelat la Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul este recunoscut pentru abilitatea sa de a achiziționa jucători ieftini și liberi de contract. Nu a fost cea mai înțeleaptă decizie, iar demiterea antrenorului a coincis cu resuscitarea clubului, susține Iuliu Mureșan.

Administratorul special al echipei Dinamo, Iuliu Mureșan, a avut o relație tensionată cu Mircea Rednic încă de la început. Cei doi se cunosc foarte bine din perioada în care au colaborat, pentru foarte scurt timp la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

La fel ca și în urmă cu aproape 10 ani, când l-a dat afară de la CFR, , la Dinamo de această dată.

Rezultatele nu l-au ajutat pe Mircea Rednic, iar șeful ”câinilor” a decis să rupă contractul cât încă mai existau puncte în joc pentru salvarea echipei.

”Ca să fiu sincer, și acum plângem după punctele pierdute cu Mircea Rednic. Și am pierdut o grămadă…Nu am luat decizii de la început pentru că am zis că nu e bine să producem vreun scandal intern. Dar totuși trebuia intervenit, deoarece nu se mai putea.

ADVERTISEMENT

Și eu am vrut să plec de la Dinamo. După demiterea lui Mircea trebuia făcut un șoc total. Însă am fost convins să rămân, iar acum nu îmi pare rău. Lucrurile au început să se miște și eu cred că noi vom urca în clasament și peste locurile de baraj”, a declarat Iuliu Mureșan, pentru

Fotbaliștii de la Dinamo sunt cu banii la zi

Iuliu Mureșan a ținut să precizeze că în acest moment nici un fotbalist de la Dinamo nu mai are de recuperat bani de la club, salariile, .

”Ne-am achitat și de obligațiile financiare, iar eu personal am semnat ștatele pentru primele promise băieților. Tot ce s-a promis, s-a achitat, atât suma după meciul de la Arad, atunci când am făcut 0-0, iar jucătorii noștri au luptat admirabil chiar și cu doi oameni mai puțin, cât și cea de la partida cu Gaz Metan, 4-0.

Însă, îmi pare rău că nu am învins Rapid în ultima etapă, dar a fost bun și un punct. Acum nu știu dacă aceste prime au făcut ca băieții să se mobilizeze suplimentar, însă totul e bine când se termină cu bine. Suntem cu banii la zi”, a completat Mureșan, pentru .