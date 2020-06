Lionel Messi, mult peste Cristiano Ronaldo la primele lor meciuri după pandemie. Video cu supremația argentinianului

Atacantul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a avut o prestație mult peste cea a rivalului său Cristiano Ronaldo la primele lor meciuri după pandemia de coronavirus.

Fotbalul a fost întrerupt timp de trei luni, iar fanii au așteptat cu sufletul la gură relaurea sportului rege și implict continuarea duelului la distanță dintre cei doi fotbaliști care au marcat acest sport în ultimii mai bine de 10 ani.

Primul a intrat în scenă Cristiano Ronaldo, care a evoluat vineri pentru Juventus Torino în meciul de acasă cu AC Milan, din manșa secundă a semifinalelor Cupei Italiei.

Portughezul a avut o prestație mai mult decât modestă. Starul ”Bătrânei Doamne” a ratat un penalty și s-a mai făcut de râs la o fază simplă când din 12 metri a șutat mult peste poartă. Fără gol și fără alte reușite, se poate spune că Ronaldo a dezamăgit la revenire.

Primul meci după pandemia de coronavirus pentru Lionel Messi a însemnat o prestație diametral opusă de cea a lui Cristiano Ronaldo. Argentinianul a fost omul-cheie pentru Barcelona în victoria de sâmbătă, de deplasare, scor 4-0, cu Mallorca.

Starul catalanilor a dat două pase decisive la golurile marcate de Martin Braithwaite și Jordi Alba, înainte ca în minutele de prelungire ale meciului să ia o fază pe cont propriu și să finalizeze cu un șut sec din interiorul careului.

