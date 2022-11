Lista lungă a penalilor din Partidul Ecologist. Ultimul este chiar liderul formațiunii, Dănuț Pop

După ce multă vreme Partidul Ecologist a fost canalul colector al politicienilor expulzați de celelalte partide din cauza problemelor cu justiția, acum PER este pe cale să producă penali din pepiniera proprie, odată cu punerea sub acuzare pentru trafic de influență chiar a președintelui formațiunii, Dănuț Pop.

Fugarul din boscheți, printre liderii Partidului Ecologist

Președintele PER a fost reținut, miercuri, de către procurorii DNA, întrucât de la o persoană căreia i-ar fi promis, în schimb, că va interveni pentru a fi angajată pe o funcție de consilier la cabinetul unui deputat.

Este puțin probabil ca partidul să ia vreo măsură sancționatorie împotriva șefului său, mai ales că în conducerea actuală a PER sunt nu mai puțin de patru membri care au trecut prin tot felul de peripeții cu procurorii de-a lungul vremii. Unul dintre ei, prim-vicepreședinte al partidului, este primarul din Râmnicu-Vâlcea, Mircia Gutău. Acesta a fost condamnat în 2010 la 3 ani și 6 luni pentru luare de mită, însă CEDO a decis în 2016 că Gutău nu a avut parte de un proces echitabil. Modul în care a fost instrumentat dosarul său a afectat serios credibilitatea DNA, iar în acest an Gutău a obținut despăgubiri în instanță pentru anii de pușcărie pe care i-a făcut degeaba: 100.000 de euro daune morale și aproape 200.000 de lei daune materiale.

Imediat după condamnarea inițială, Gutău a fost exclus din PDL, astfel că acesta s-a reorientat către PER, obținând noi mandate de primar în Râmnicu-Vâlcea în 2016 și 2020. Dacă Mircia Gutău a făcut pușcărie nevinovat, lucrurile stau altfel în ce-i privește pe alți colegi ai săi. De exemplu, Mircia Muntean, vicepreședinte al partidului, este chiar recidivist. Muntean a fost de cinci ori primar la Deva și a avut un mandat de deputat. Înainte să se înscrie în PER, a trecut prin șase partide.

Inițial, a primit 4 ani cu suspendare pentru abuz în serviciu într-un dosar care viza un schimb de terenuri. În perioada de încercare de după condamnare, Mircia Muntean s-a urcat la volan după ce băuse și a provocat un accident rutier. Primarul a încercat să fugă de la locul accidentului, însă polițiștii l-au găsit ascuns în niște boscheți, cu fața plină de sânge și desculț întrucât își pierduse încălțările în timpul fugii. Instanța a transformat pedeapsa cu suspendare într-una cu executare, la care s-a adăugat încă o condamnare pe doi ani pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și fugă de la locul accidentului. A executat doi ani și jumătate din pedeapsă, ieșind din închisoare în 2019.

Un braconier pe listele ecologiștilor

Cazier are și fostul primar din Rădăuți, Aurel Olărean, actual vicepreședinte PER, care are o condamnare de 4 luni cu suspendare pentru abuz în serviciu întrucât a destituit o angajată a primăriei prin nerespectarea legii. Un alt vicepreședinte este Antonie Solomon, fost primar al Craiovei în 2004-2012. PER este cel de-al șaselea partid prin care s-a perindat Solomon, asta dacă nu luăm în calcul apartenența la PCR dinainte de Revoluție. În 2012, a fost ales senator din partea PPDD, însă după numai un an a fost condamnat definitiv pentru luare de mită, faptă pe care a comis-o ca edil în Bănie.

Pe lângă penalii din conducerea actuală a partidului, un alt lot de persoane care au avut probleme cu legea s-au regăsit pe la alegerile parlamentare din 2020. De exemplu, pe lista pentru Camera Deputaților din Botoșani a fost trecut Ioan Gaidur care fusese condamnat pentru fraude cu fonduri europene. La București, pentru Senat, a fost propus Marcel George Cojocărescu, care în 2015 fusese condamnat la 1 an și 3 luni cu suspendate pentru braconaj. Asta nu a fost o problemă pentru acest „iubitor de animale” să candideze tocmai din partea Partidului Ecologist.

Clona nereușită a PSD-ului lui Dragnea

Prin PER a trecut și fostul primar de la sectorul 5 Marian Vanghelie, care a fost condamnat, în martie 2021, la 11 ani 8 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Sentința nu este definitivă, în momentul de față judecându-se apelul. Vanghelie a deschis drumul pentru un lot consistent de foști membri ai PSD care s-au oploșit la PER cu speranța că își vor relansa carierele politice care, deși nu au fost întrerupte de dosare penale, au intrat în picaj.

Este vorba, în general, de pesediști apropiați de Liviu Dragnea și care s-au trezit epurați de pe listele pentru parlamentarele din 2020 de către noul președinte al PSD, Marcel Ciolacu. Este vorba de foștii senatori Șerban Nicolae și Nicolae Avram, pecum și foștii deputați Liviu Pleșoianu și Cătălin Rădulescu, mai cunoscut sub porecla de „Mitralieră”. Regruparea aripii dure din PSD în interiorul PER a fost un eșec întrucât acest partid a obținut doar 1,33% din voturi la alegerile din 2020. Între timp, Nicolae Avram chiar a părăsit PER pentru a se înscrie în Alianța pentru Patrie, fondată de către Codrin Ștefănescu.