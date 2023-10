Listele ascunse din telefonul tău care îți arată ce date are Google despre tine. Vei fi șocat

Listele ascunse din telefonul tău care îți arată ce date are Google despre tine. Aceste detalii sunt stocate fără ca tu să îți dai seama. Tot ce trebuie să faci pentru a afla ce știe gigantul tech este să accesezi anumite setări de pe smartphone sau de pe computer.

Google deține date personale despre fiecare utilizator, strânse de-a lungul timpului, prin prisma activităților. Mai mult, motorul de căutare nu cunoaște doar vârsta, locul în care trăiești sau hobby-urile tale.

Potrivit , Google Maps știe ce orașe și țări ai vizitat, dar și rutele pe care le-ai ales. Astfel, dacă vrei să îți reamintești anumite detalii cu privire la călătoriile tale poți face acest lucru cu cronologia Google Maps.

Prin urmare, poți să îți reamintești unde anume ai călătorit, de-a lungul anilor, și la ce oră. Cronologia intrând în cont și dând click pe meniul aflat în colțul stânga sus. Mai departe trebuie să apeși pe Your Timeline > Your Places > Visited.

În cazul în care nu vrei ca Google să stocheze aceste informații, pe iPad sau iPhone poți deschide Google Maps Timeline. Apoi mergi la Settings și selectează „Pause Location History”. Pe Android, opțiunea poate fi dezactivată apăsând pe profil și accesând Your Timeline > More > Settings and privacy. Tot ce trebuie să faci este să dezactivezi opțiunea Location History.

Google deține datele de localizare a fotografiilor făcute de tine

De altfel, pozele pe care le faci. Mai exact, atunci când realizezi o fotografie sau un videoclip cu telefonul mobil, Google știe locația în care ai imortalizat aceste amintiri.

Locația este înregistrată în Google Photos sub formă de metadate, precizează sursa citată. Prin urmare, dacă posibilitatea de urmărire a locației pentru fotografii este activată pe telefonul tău, poți să vezi ce date a obținut gigantul Tech despre tine prin aplicația pentru poze.

Lista poate fi verificată accesând Google Photos. Apoi, trebuie să apeși „Search”, găsit în bara de jos. Următorul pas, în secțiunea Places este să alegi „View All” pentru a verifica istoricul locațiilor în funcție de pozele realizate cu telefonul tău.

În cazul în care nu îți dorești ca Google Photos să îți cunoască locația, trebuie să deschizi aplicația, iar din setări ( colțul din dreapta sus- Settings) alege opțiunea Sharing. Aici trebuie să selectezi „Hide photo location data”.