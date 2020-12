Faza pe grupe a cupelor europene din acest sezon se apropie cu paşi mari de linia de sosire. În această săptămână vor avea loc meciurile din cadrul celei de-a 5-a etape atât în Champions League cât şi în Europa League. Este penultima rundă şi ea mai poate oferi noi clarificări în privinţa echipelor calificate pentru primăvară. În Champions League runda a 5-a se joacă marţi, 1 decembrie şi miercuri, 2 decembrie.

Până în prezent şase formaţii au obţinut deja biletele pentru optimile de finală şi de acum joacă fără nici o presiune, dar, cu siguranţă, vor căuta să termine grupele pe primul loc pentru a prinde prima urna valorică la tragerea la sorţi a optimilor. Acesta sunt Bayern Munchen, Manchester City şi, interesant lucru, primele două clasate în grupele E şi G, respectiv Chelsea, Sevilla şi Juventus, Barcelona.

Sunt în programul aceste runde mai multe meciuri cu importanţă maximă în lupta pentru primele două locuri, dar şi bătălia pentru a treia poziţie este interesantă, pentru că, totuşi, un loc în primăvara Europa League nu este deloc rău. O singură echipă chiar nu mai are treabă cu absolut nimic, având patru eşecuri pe linie şi cu 0 puncte nu mai poate lupta nici la Europa League şi aceasta este Midtjylland.

Programul etapei a 5-a din grupele Ligii Campionilor

Marţi, 1 decembrie, ora 22:00

Lokomotiv Moscova – RB Salzburg (ora 19:55)

Şahtior Doneţk – Real Madrid (ora 19:55)

Atalanta – Midtjylland

Atletico Madrid – Bayern Munchen

FC Porto – Manchester City

Liverpool – Ajax

Marseille – Olympiakos

Borussia Monchengladbach – Inter

Miercuri, 2 decembrie, ora 22:00

Başakşehir – RB Leipzig (ora 19:55)

Krasnodar – Rennes (ora 19:55)

Club Brugge – Zenit

Borussia Dortmund – Lazio

Ferencvaros – Barcelona

Juventus – Dinamo Kiev

Manchester United – PSG

Sevilla – Chelsea

Şahtior Doneţk – Real Madrid

Este un meci vital pentru echipa lui Zinedine Zidane în lupta pentru calificare. Real Madrid ocupă la acest moment locul 2 în grupa B, dar o victorie a ucrainenilor ar însemna egalitate de puncte între cele două echipe şi mai mult, spaniolii, ar cădea automat pe locul 3, pentru că Şahtior ar avea la egalitate de puncte avantajul a două victorii directe. Real merge fără Sergio Ramos şi Benzema, două piese cheie.

Şahtior Doneţk a provocat o mare surpriză cu victoria de la Madrid, în prima rundă, când s-a impus cu 3-2, după care a făcut 0-0 acasă cu Inter şi părea a fi una dintre echipele cu pretenţii la calificare. Însă a urmat epidemia de coronavirus şi fără mulţi titulari echipa a pierdut fără drept de apel ambele meciuri cu Monchengladbach, liderul neaşteptat al grupei.

Atletico Madrid – Bayern

Acesta este derbyul grupei A, în sensul în care cele două echipe erau privite drept favorite în faţa lui Lokomotiv Moscova şi Salzburg. Bayern are punctaj maxim după patru meciuri şi nu mai are nici o grijă. putând folosi mai multe rezerve. Absenţi sunt Kimmich, Davies şi javi Martinez.

Atletico are nevoie de victorie pentru că are doar 5 puncte iar ruşii de la Lokomotiv 3 şi joacă acasă cu Salzburg. Diego Simeone are şi el destui absenţi, mai ales atacanţii Luis Suarez, cu COVID 19 şi Diego Costa, dar la primul se speră totuşi într-un rezultat negativ luni, înainte de meci cu 24 de ore. Bolnav este şi Torreira, iar Herrera şi Vrsaljko sunt accidentaţi.

Manchester United – PSG

Meci pe viaţă şi pe moarte pe Old Trafford. United are 9 puncte, PSG şi Leipzig câte 6, iar germanii merg la Istanbul, să joace pe terenul lui Basaksehir, care are 3 puncte şi care acasă a făcut KO pe United, dar a pierdut cu PSG. Aşadar totul e încă posibil în grupa H şi englezii ştiu că dacă pierd finalul va fi absolut nebun. dar dacă obţin cele trei puncte sunt caslificaţi.

United a învins în prima etapă la Paris, aşa cum mai făcuse acum doi ani, dar Neymar şi colegii nu uită că atunci ei au învins în Anglia cu 2-0, diavolii roşii întorcând cu un incredibil 3-1 la retur. PSG are mai multe absenţe, din fericire însă nici unul dintre jucătorii grei ai echipei: Mbappe, Neymar sau Di Maria.

Borussia Dortmund – Lazio

Acesta este meciul pentru şefia grupei F. Germanii au 9 puncte şi ocupă primul loc, la o lungime în faţa formaţiei pregătite de Simone Inzaghi. Pe locul 3 se află Brugge, cu 4 puncte şi ultimii sunt ruşii de la Zenit, care nu au strâns decât un punct. Partida de la Dortmund e importantă atât pentru a stabili cine câştigă grupa dar şi pentru a se vedea ce mai poate fi în ultima etapă, dacă Lazio va pierde şi Brugge va învinge acasă pe Zenit.

Primul meci a însemnat cel mai reuşit joc al echipei romane, care a reuşit să se impună categoric, scor 3-1, în faţa lui Haaland şi compania. Borussia doreşte revanşa şi nu este nici în situaţia în care ar avea nevoie de succes la două goluri pentru a câştiga grupa, deoarece are deja avans de un punct faţă de italieni. Care vor fi fără Milinkovic-Savic, infectat cu COVID 19.