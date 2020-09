Duminică, 6 septembrie încep meciurile din etapa a 2-a Ligii Naţiunilor în toate diviziile, runda încheindu-se marţi, 8 septembrie. Ca de obicei, în program figurează destule meciuri atractive, în special la nivelul diviziei A, acolo unde se adună crema fotbalului continental la nivel de naţionale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

LIVE VIDEO:

DIVIZIA A

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grupa 4, ora 21:45

Spania – Ucraina

ADVERTISEMENT

Elveţia – Germania

DIVIZIA B

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grupa 3

ora 19:00 Ungaria – Rusia

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 21:45 Serbia – Turcia

Grupa 4

ADVERTISEMENT

ora 16:00 Ţara Galilor – Bulgaria

ADVERTISEMENT

ora 19:00 Irlanda – Finlanda

DIVIZIA C

Grupa 3

ora 19:00 Slovenia – Moldova

ora 21:45 Kosovo – Grecia

DIVIZIA D

Grupa 1

ora 16:00 Andorra – Insulele Faroe

ora 21:45 Malta – Letonia

UPDATE, ora 15:14. Etapa a doua din Liga Naţiunilor începe duminică, de la ora 16:00, cu meciul dintre Ţara Galilor şi Bulgaria. Cu vecinii noştri putem juca finala pentru calificarea la Euro 2020 dacă noi batem Islanda şi ei trec de Ungaria, meciuri care se vor disputa în octombrie.

Va juca al doilea meci şi naţionala ţării noastre, o deplasare foarte grea, în Austria, în faţa unei echipe care şi-a arătat forţa în succesul din Norvegia. Va fi un test excelent pentru Mirel Rădoi şi jucătorii săi înainte de marele meci de baraj din octombrie, din Islanda.

În Divizia A se detaşează confruntările dintre Ţările de Jos şi Italia, derby-ul pentru locul 1 în grupa 1, grupă în care am consemnat una dintre marile surprize ale primei runde, egalul reuşit de Bosnia pe terenul peninsularilor. O înfrângere în Ţările de Jos ar complica mult situaţia pentru Roberto Mancini la şefia grupei. În celălat meci Bosnia lui Edin Dzeko primeşte Polonia fără Lewandowski, învinsă cu 1-0 în Olanda, în partida pentru evitarea locului 4, retrogradabil.

Reeditarea finalei CM 2018 în etapa a 2-a a Ligii Naţiunilor

În grupa 2 Belgia e mare favorită acasă în faţa unei Islande care ne dă fiori prin felul în care a rezistat 91 de minute în meciul cu Anglia, după care a primit un gol din penalty şi imediat a irosit uriaşa şansă a remizei tot de la punctul cu var. Englezii merg acasă la Hamlet, pentru to bee or not bee cu Danemarca, deja învinsă de belgieni.

În grupa 3 Portugalia a învins lejer acasă vicecampioana mondială Croaţia fără Cristiano Ronaldo iar acum merge în Suedia, acolo unde s-a impus Franţa prin bijuteria lui Mbappe. Franţa .- Croaţia, la Paris, este reeditarea finalei CM din 2018, când cocoşii galici au cântat pentru al doilea lor titlu mondial.

Germania e din nou în pericol

În grupa D liderul surpriză este Ucraina, învingătoare acasă în faţa Elveţiei. Ar fi avut trei puncte şi Germania, dacă nu ar fi…luat-o Gaya în al şaptelea minut de prelungiri ale timpului regulamentar, egalând pentru Spania. Ibericii trebuie să bată, în mod normal, acasă, Ucraina, iar Germania trebuie să facă acelaşi lucru în Elveţia.

Interesante se anunţă şi partidele din Diviza B, din care patru echipe vor urca în prima ligă la următoarea ediţie. În grupa noastră se mai joacă Irlanda de Nord .- Norvegia, un meci al forţei fizice, în care totuşi clasa lui Haaland ar putea face diferenţa pentru nordici.

Cehia – Scoţia a trecut peste COVID 19

În grupa 2 avem un meci special, Cehia – Scoţia, partidă în care gazdele vor trebui să trimită pe teren numai jucătorii testaţi negativ la COVID, după ce doi dintre titulari, Soucek şi Schick au fost depistaţi pozitiv. Cehii anunţaseră de la ei putere amânarea jocului, dar UEFA a cerut ca partida să aibă loc.

În grupa 3 reţine atenţia disputa de la Budapesta, între o Ungarie, neaşteptat învingătoare în Turcia şi Rusia, iar la Belgrad se joacă meciul învinselor din prima etapă, Serbia – Turcia. În fine, în grupa 4 irlandezii primesc vizita Finlandei, după ce au smuls ca vecinii din Nord la Bucureşti remiza în prelungiri la Sofia cu Bulgaria. Ţara Galilor, cu Bale pe teren, e favorită acasă în faţa bulgarilor.

Programul etapei a 2-a din Liga Naţiunilor

Duminică, 6 septembrie

DIVIZIA A

Grupa 4, ora 21:45

Spania – Ucraina

Elveţia – Germania

DIVIZIA B

Grupa 3

ora 19:00 Ungaria – Rusia

ora 21:45 Serbia – Turcia

Grupa 4

ora 16:00 Ţara Galilor – Bulgaria

ora 19:00 Irlanda – Finlanda

DIVIZIA C

Grupa 3

ora 19:00 Slovenia – Moldova

ora 21:45 Kosovo – Grecia

DIVIZIA D

Grupa 1

ora 16:00 Andorra – Insulele Faroe

ora 21:45 Malta – Letonia

Luni, 7 septembrie

DIVIZIA A

Grupa 1, ora 21:45

Olanda – Italia

Bosnia-Herţegovina – Polonia

DIVIZIA B

Grupa 1, ora 21.45

Austria – ROMÂNIA

Irlanda de Nord – Norvegia

Grupa 2, ora 21:45

Cehia – Scoţia

Israel – Slovacia

DIVIZIA C

Grupa 4

ora 17:00 Kazahstan – Belarus

ora 21:45 Albania – Lituania

Marţi, 8 septembrie

DIVIZIA A

Grupa 2, ora 21:45

Danemarca – Anglia

Belgia – Islanda

Grupa 3, ora 21:45

Franţa – Croaţia

Suedia – Portugalia

DIVIZIA C

Grupa 1, ora 21:45

Luxemburg – Muntenegru

Cipru – Azerbaidjan

Grupa 2, ora 19:00

Armenia – Estonia

Georgia – Macedonia de Nord

DIVIZIA D

Grupa 2, ora 21:45

San Marino – Liechtenstein

Gibraltar stă