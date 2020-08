Live Blog Serie A etapa a 38-a. Immobile câștigă oficial Gheata de Aur. Cristiano Ronaldo nu a fost inclus în lotul lui Juventus pentru meciul cu AS Roma

Sâmbătă, 1 august, şi duminică, 2 august, se dispută partidele din ultima etapă, a 38-a a acestui sezon de Serie A. Singurul punct fierbinte care mai trebuie lămurit este numele celei de-a treia echipe retrogradate. Aceasta se va alege între Genoa şi Lecce, ambele jucând pe teren propriu.

Genoa întâlneşte pe Verona, una dintre echipele nou promovate vara trecută, dar care a avut un sezon fantastic, lipsit de orice grijă şi multă vreme a cochetat cu o calificare în Europa League. Genoa e obligată să câştige, pentru că dacă face egal sau pierde riscă enorm să ajungă pe locul 18, primul retrogradabil. Atacul „Grifonului” va fi condus de veteranul macedonean Pandev, considerat drept omul care poate salva Genoa.

Lecce este la un punct în urma celor de la Genoa şi singura speranţă este să ia cele trei puncte acasă cu demotivata Parma şi să spere că Verona poate încurca planurile lui Genoa, chiar dacă se joacă în oraşul de unde a plecat Cristofor Columb în drumul care a dus la descoperirea Americii.

Programul etapei a 38-a din Serie A

Sâmbătă, 1 august

ora 19:00 Brescia – Sampdoria

ora 21:45 Juventus – AS Roma

ora 21:45 Napoli – Lazio

ora 21:45 Atalanta – Inter

ora 21:45 AC Milan – Cagliari

Duminică, 2 august

ora 19:00 SPAL Ferrara – Fiorentina

ora 21:45 Bologna – AC Torino

ora 21:45 Sassuolo – Udinese

ora 21:45 Lecce – Parma

ora 21:45 Genoa – Verona

Clasament Serie A

UPDATE, 1 august, ora 15:47 / Ciro Immobile a câștigat oficial Gheata de Aur, pentru că Cristiano Ronaldo, rivalul său la acest trofeu, nu a fost inclus în lotul lui Juventus pentru partida cu AS Roma.

Astfel, atacantul lui Lazio câștigă Gheata de Aur, cu 35 de goluri înaintea ultimei etape.

Atalanta – Inter, duelul podiumului în etapa a 38-a din Serie A

Campionii de la Juventus încheie pe teren propriu sezonul şi vin după eşecul din Sardinia, un 0-2 cu Cagliari deloc onorabil, chiar dacă au lipsit unii titulari. Juve are atenţia îndreptată spre meciul retur cu Lyon din Champions League şi Maurizio Sarri anunţa că ia în calcul să trimită pe teren dacă nu echipa under 23, măcar o bună parte dintre jucătorii acestei formaţii. Dar şi Roma are pe 5 august manşa unică de la Sevilla în Europa League şi probabil că nu va folosi unsprezecele standard.

În condiţii normale, nu înaintea unor partide decisive din cupele europene, partida Atalanta – Inter ar fi fost clar derby-ul rundei şi finala pentru locul 2, pentru că un succes al echipei din Bergamo ar aduce-o pe poziţia secundă. În schimb, o remiză şi un succes Lazio la Napoli ar reface ordinea din clasament înaintea opririi sezonului în luna martie.

AC Milan, pregătită să încheie în forţă sezonul

Napoli este o echipă puternică acasă, dar la uşă bate deplasarea de la Barcelona din Champions League şi la cum joacă echipa catalană trupa lui Gennaro Gattuso poate spera la o lovitură pe Nou Camp. Motiv pentru care la jocul cu Lazio vor fi pe teren doar o parte dintre titulari.

AC Milan a avut o evoluţie de campioană după pandemie, cu cel mai bun joc din ultimii ani. Ibrahimovic zburdă ca în tinereţe, Rebic s-a integrat perfect, iar Stefano Pioli şi-a asigurat prezenţa pe bancă pentru încă două sezoane. Cagliari a lui Walter Zenga este victima perfectă pentru un final în glorie.

Sassuolo, a doua echipă spectacol după Atalanta

A doua echipă spectacol a sezonului din Serie A, Sassuolo, formaţie pregătită de fostul jucător al lui CFR Cluj Roberto De Zerbi, după ce a demolat Genoa, marcând de cinci ori, poate avea finalul perfect cu alt meci în calitate de gazdă, posibila victimă fiind Udinese.

Cu aceste meciuri se încheie acest sezon, fără ca deocamdată să se fi stabilit o dată la care va porni la drum viitoarea ediţie de Serie A. Singurele meciuri care vor mai avea loc în Italia începând de săptămâna viitoare sunt în play-off-ul de promovare din Serie B şi în play-out, la retrogradare.