Liviu Ciobotariu, apel la calm după 2-0 la Sofia: ”Calificarea nu e jucată!”

Asta, cu toate că Sepsi a învins fără drept de apel la Sofia, scor 2-0, și putea să o facă la un scor chiar mai mare de atât. Ciobotariu crede că a reușit să-i surprindă pe bulgari, în special în repriza secundă, când contraatacurile covăsnenilor au fost letale de două ori.

Liviu Ciobotariu, apel la calm după 2-0 la Sofia

O partidă câștigată inteligent de Sepsi, care s-a lăsat dominată și a mușcat pe contraatac, iar statisticile grăiesc de la sine: 11 la 5 șuturi spre poartă în favoarea românilor și 4-1 șuturi pe poartă, cu toate că CSKA a avut o posesie de peste 60%. Primul gol al oaspeților a fost înscris de Nicolae Păun, după o eroare a portarului Busatto.

Același Busatto când Roland Varga a reușit un lob frumos de la peste 25 de metri de poartă, profitând de ieșirea eronată a portarului lui CSKA. Dacă Damașcan și Ninaj nu ar fi trimis mingea de două ori în bară, în doar un minut, scorul putea fi lejer 3-0 pentru Sepsi.

Așadar, un 2-0 pe care nici cei mai optimiști fani ai lui Sepsi nu-l prevesteau, însă Liviu Ciobotariu crede că soarta calificării nu e momentan stabilită, astfel că jucătorii trebuie să fie atenți pentru că cei de la CSKA Sofia pot să întoarcă meciul în cele 90 de minute care se vor disputa la Sfântu Gheorghe.

“ , cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente. Mă bucur că am reușit să câștigăm, dar trebuie să fim atenți pentru meciul de la Sfântu Gheorghe. Calificarea nu este jucată! În prima repriză, am avut 3-4 contraatacuri foarte bune, ne-am surprins adversarul. Dar n-am reușit să șutăm la poartă, este o veche problemă de-a noastră care trebuie remediată cât mai curând. Ne-am apărat foarte bine, i-am blocat în benzi.

În repriza a doua, cred că am controlat jocul. Sunt mulțumit și de defensivă, și de atac. Sunt foarte mulțumit de jucătorii care au intrat pe parcursul meciului, pentru că au făcut diferența. Există concurență pe posturi, jucătorii vor să joace și apar realizările. Sună frumos, dar a fost doar prima manșă. Repet, trebuie să fim foarte atenți. S-a văzut munca noastră în pregătire pe faza defensivă, avem patru meciuri oficiale în care nu am primit gol. În plus, am lucrat mai mult atacul pozițional și contraatacul și asta s-a văzut azi”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Returul de la Sfântu Gheorghe e programat pe 3 august, iar dacă va trece de CSKA Sofia, Sepsi OSK va da piept în turul trei preliminar din Conference League cu învingătoarea dublei dintre Torpedo Kutaisi (Georgia) și Aktobe (Kazahstan), scor 1-4 în meciul tur. Potrivit transfermarkt, CSKA Sofia e cotată la 20.8 milioane de euro, în timp ce lotul lui Sepsi OKS ar valora 15,1 milioane de euro.

La pariuri, victoria celor de la Sepsi de astăzi a fost răsplătită cu o cotă de 4.80 în medie, în timp ce gazdele aveau un clasic 1.80 pentru victorie, semn că bulgarii erau văzuți drept ușor favoriți înainte de această dublă. Cu toate acestea, realitatea din teren a fost total diferită și cei de la Sepsi au fost mult mai periculoși.

Sepsi se poate considera norocoasă că a plecat victorioasă de pe un teren ostil, unde suporterii au de obicei un comportament cel puțin discutabil. A simțit-o pe propria piele inclusiv patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, care stătatea în zona VIP a stadionului. După golul lui Păun din minutul 68, bulgarii au aruncat cu sticle, pungi de semințe și brichete spre oficialii celor de la Sepsi, care au decis să părăsească zona.