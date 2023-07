Sepsi acuză UEFA înaintea meciului cu CSKA: „Nu e normal!”

Sepsi Sfântu Gheorghe debutează în cupele europene în acest sezon . Covăsnenii visează la calificare, însă au fost surprinși neplăcut de starea în care se prezintă stadionul lui CSKA.

Sepsi se plânge de condițiile oferite de CSKA Sofia: „Dacă vedeți unde ne-am pregătit înainte de meci”

Sepsi, prin vocea directorului sportiv Attila Hadnagy, a dezvăluit că jucătorii lui Liviu Ciobotariu s-au antrenat în condiții foarte grele înainte de meci: „Dacă la FCSB a fost o atmosferă de amical, la noi s-au vândut 12.000 de bilete. Dacă vedeți unde ne-am pregătit înainte de meci… Sincer, nu știu cum au lăsat cei de la UEFA să se joace în Conference pe un astfel de stadion!”.

Șocul a fost și mai mare în momentul în care echipa a intrat la cabine: „O arenă veche, iar în momentul în care am intrat în vestiar am găsit murdărie… Nici nu mai vreau să spun! Dar nu mi se pare normal să jucăm în Europa pe stadioanele astea”.

Oficialul lui Sepsi speră că echipa sa va avea șanse reale de calificare la meciul retur: „Rămânem pozitivi, chiar dacă plecăm cu șansa a doua. Nici ei nu au jucat foarte bine, sperăm să facem un meci bun, apoi cu un stadion plin la Sfântu Gheorghe să ne calificăm”.

Hadnagy a preferat să facă deplasarea în Bulgaria pe cont propriu: „Am trăit niște experiențe cu avionul că mai bine mă lipsesc. Am luat mașina și e mult mai sigur. Pot să stau liniștit. Merg cu avionul doar atunci când nu am altă modalitate de a ajunge acolo unde am treabă”, a declarat acesta, potrivit .

Sepsi crede în calificare: „Vrem să mergem mai departe”

: „Întâlnim o echipă cu o istorie și cu un palmares fantastic. A câștigat 31 de titluri, 21 de Cupe ale Bulgariei. E o echipă foarte iubită, cu siguranță ne va aștepta o atmosferă senzațională. Suntem pregătiți mental, fizic și tactic. Suntem aici să scoatem un rezultat care să ne dea speranțe pentru partida retur”.

Cu toate acestea, antrenorul e convins că Sepsi poate produce surpriza: „Este clar, au mult mai multă experiență în competițiile internaționale. Dorința noastră este aceea de a merge mai departe. Știm că adversarul este foarte puternic, jucători de mare calitate. I-am urmărit, i-am studiat. Au un plus de experiență, noi avem motivarea și faptul că vrem să mergem mai departe”.

Tehnicianul a dezvăluit care sunt atuurile bulgarilor: „CSKA este o echipă tehnică, foarte bine organizată, cu un stil de joc ofensiv. Știm că s-au luptat la titlu, Ludogorets a câștigat în ultima etapă. De speriat? E clar că ne-am luat măsuri. E fotbal, iar aici trebuie să joci cu entuziasm”.

CSKA Sofia – Sepsi Sfântu Gheorghe în turul doi preliminar al UEFA Europa Conference League se dispută de la ora 20:00. Partida este transmisă în direct de Digi Sport 3. Dacă vor trece de bulgari, covăsnenii vor juca împotriva învingătoarei „dublei” Torpedo Kutaisi (Georgia)- FC Aktobe (Kazahstan).