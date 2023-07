Liviu Ciobotariu, nemulțumit după Dinamo – Sepsi 0-3: ”Am rămas restanți”

Covăsnenii în duelul de pe Arcul de Triumf, chiar dacă au fost multe modificări în primul ”11”, și au urcat pe podium fiind singura echipă care nu a primit gol în primele trei etape.

Ce l-a deranjat pe Liviu Ciobotariu în meciul Dinamo – Sepsi 0-3

La finalul întâlnirii Dinamo – Sepsi 0-3, care a închis etapa a 3-a din SuperLiga, antrenorul Liviu Ciobotariu a mărturisit că este satisfăcut de rezultat, dar nu și de jocul echipei care a suferit foarte mult.

”În primul rând vreau să-mi felicit jucătorii pentru victorie, pentru rezultat, însă jocul nu m-a mulţumit. Trebuie să fiu sincer, mi-aş fi dorit mult mai mult în seara asta de la jucătorii mei. Până la urmă victoria contează şi atunci nu pot decât să îi felicit şi să încercăm să punem mai multe probleme pe faza de atac. Mai avem mult de muncă.

Mă mulţumeşte rezultatul, însă jocul nu m-a satisfăcut. Am stat bine în primul rând în defensivă şi aici în special în repriza a doua. În prima repriză am făcut multe greşeli de poziţionare, greşeli tactice. În mod normal trebuia să stăm la 30 de metri de poarta adversă.

Este adevărat că e greu să treci rapid de la o stare la alta. OK, poate că a existat şi un pic de oboseală la anumiţi jucători, de aia am şi menajat o parte dintre ei. În momentul în care am schimbat cinci jucători nu am mai fost omogeni, ne-am pierdut puţin busola.

Este prematur să discutăm de podium, important e că funcţionează foarte bine faza defensivă. Şi aici este meritul jucătorilor, ei sunt cei care în fiecare zi se antrenează 100%. Respectă ceea ce discutăm. În mare parte este meritul lor pentru că sunt receptivi, sunt concentraţi, avem cinci meciuri în care nu am primit gol”, a declarat Ciobotariu.

Aganovic recunoaște că Sepsi a avut și noroc

Mijlocașul croat Adnan Aganovic, marcator al ultimului gol pentru Sepsi, l-a lăudat pe portarul Roland Niczuly, care a avut parade excepționale și nu a primit gol în primele trei runde din SuperLiga.

”A fost o seară foarte grea pentru noi, Dinamo a avut destul de multă posesie. În repriza a doua am cedat-o și mai mult și am alergat în plus, dar nu am primit gol, ceea ce e foarte important.

Încercăm să îi ușurăm munca lui Niczuly, dar din păcate în repriza a doua a trebuit să aibă câteva intervenții bune. Am cedat posesia intenționat în partea a doua, pentru a-i prinde pe contraatac.

Am avut și noroc, dar e un lucru foarte important pentru o echipă bună. Am avut suflu, ne-am pregătit foarte bine, cred că chiar mai bine decât anul trecut. Pot să fac ambele faze. Sperăm să trecem de CSKA Sofia și să jucăm și mai multe meciuri. Nu știu de primă, sper ca patronul să fie inspirat, să fie deschis și să ne ajute și el un pic”, a spus Aganovic.

Ce a schimbat Ciobotariu la Sepsi

Fundașul Andres Dumitrescu și-a motivat decizia pentru care a ales să rămână la Sepsi deși a avut ofertă din străinătate și a dezvăluit că odată cu venirea lui Liviu Ciobotariu pe banca tehnică se lucrează mai mult în plan tactic.

”Dinamo este împinsă de la spate de suporteri, dar noi am venit cu planul bine făcut. Știam ce o să încerce să joace și ne-am făcut treaba. Luăm meci cu meci, jucam cu Dinamo, nu ne gândeam la CSKA. Nu este niciun secret că m-au dorit bulgarii, dar am decis să rămân la Sepsi. Mă simt iubit aici și am prelungit și contractul.

De când a venit Mister lucrăm foarte mult tactic. Niczuly își face treaba în poartă, dar cu toții ne apărăm bine. Am văzut că , dar noi îi așteptăm aici, avem avantajul victoriei din tur”, a afirmat Dumitrescu.