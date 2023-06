Liviu Ciobotariu, prezentat oficial la Sepsi: “Mare responsabilitate, această echipă și-a creat un nume în fotbalul românesc”. Video

Liviu Ciobotariu este noul antrenor al lui Sepsi, așa cum . Fostul tehnician al lui FC Voluntari a vorbit despre meciul cu Farul și obiectivul echipei în sezonul viitor din SuperLiga.

Liviu Ciobotariu, prezentat oficial de Laszlo Dioszegi la Sepsi: „Noi spunem că obiectivul este în primul rând intrarea în play-off”

Laszlo Dioszegi i-a urat mult succes lui „Ciobi”, iar și despre pretențiile pe care le are campionatul viitor: „Sunt foarte bucuros că domnul Liviu Ciobotariu a ales să vină la noi. Felicitări, bine ați venit și sperăm că o să avem o colaborare foarte bună! Noi spunem că obiectivul este în primul rând intrarea în play-off și apoi vorbim de obiective îndrăznețe. Au plecat patru jucători până momentul de față. Dimitrov, Papa, Tudorie și Anas. Am adus doi jucători U21”.

Liviu Ciobotariu e mai motivat ca oricând după doi ani pe banca ilfovenilor: „Sunt foarte bucuros că mă aflu în fața dumneavoastră. Clar o nouă provocare pentru mine, un nou capitol. Aș vrea să mulțumesc oamenilor din conducere, domnului Dioszegi și lui Hadnagy pentru încrederea pe care mi-au acordat-o”.

„Ciobi” nu l-a uitat nici pe fostul antrenor al lui Sepsi: „E o misiune importantă, cu mare responsabilitate, pentru că această echipă și-a creat un nume în fotbalul românesc prin câștigarea unor trofee importante. În ultimii doi s-au câștigat trei trofee și aș vrea să îl felicit pe Cristiano Bergodi pentru parcursul foarte bun pe care l-a avut”.

Liviu Ciobotariu a explicat de ce a ales Sepsi: „Dorește și oferă condiții spre performanță”

Antrenorul în vârstă de 52 de ani a spus de ce a acceptat oferta celor de la Sepsi: „Mi-am dorit să vin la această echipă, pentru că dorește performanță, care oferă condiții spre performanță, și-a făcut simțită prezența prin seriozitate și o infrastructură foarte bună.

Va fi dificil, dar am încredere în staff-ul meu și în lotul de jucători. Nu dorim să facem multe schimbări și e posibil să mai aducem 1-2 jucători. Ei au demonstrat că au calitate și valoare și pot juca la un nivel foarte bun. Timpul este foarte scurt pentru mine. Poate pentru jucători vacanța a fost scurtă, le-ar fi trebuit mai multe zile, pentru că au făcut un efort maximal să intre în play-off și să câștige Cupa”.

Ciobotariu a spus clar și răspicat că Sepsi trebuie să înceapă noul sezon cu un nou trofeu, așa cum s-a întâmplat anul trecut: „A fost un sezon cu încărcătură fizică și psihică. Îi cunosc foarte bine, le știu calitățile. Asta e menirea mea, să duc echipa într-o formă foarte bună la meciul de Supercupă cu Farul.

Nu am niciun fel de problemă, îmi doresc să repetăm cel puțin performanțele pe care le-a făcut deja acest club. Nu mă gândesc la presiune și am încredere în conducere. E clar că sunt obligat să vin la același nivel cu ceea ce s-a întâmplat înainte”.

Antrenorul a fost aproape de o minune la Târgu Mureș: „Clar ne dorim să facem mult mai mult!”

Liviu Ciobotariu nu a uitat vremea când se bătea la titlu în SuperLiga: „Nu vreau să mă hazerdez în declarații, am trăit momente de genul ăsta la Dinamo, când am condus tot turul campionatului, după care ne-am pierdut puțin busola. Cu Târgu Mureș am pierdut campionatul în ultima etapă. Clar ne dorim să facem mult mai mult, dar nu putem să spunem că vom realiza nu știu ce obiectiv.

Că ne dorim este altceva! 100% vrem să fim mai sus, să rămânem în top și avem condițiile necesare. E clar că va fi foarte greu. Echipele care s-au luptat pentru titlu o vor face și sezonul viitor. Sper să avem rezultate”.