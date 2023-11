Liviu Ciobotariu, resemnat după 0-0 cu Petrolul: “Nu am ce să reproșez”. Ce spune de demisie

și a ajuns la 11 meciuri fără victorie în ultimele 15 partide jucate. Pentru elevii lui Liviu Ciobotariu, calificarea în playoff este în pericol.

Ciobotariu, după remiza cu Petrolul

În ciuda scorului, Liviu Ciobotariu a fost mulțumit după înfrângerea cu Petrolul, fiind de părere că elevii săi au jucat bine și au controlat partida.

Referitor la momentul prost prin care trece echipa, Ciobotariu spune că a mai trecut prin asemenea perioade și la alte echipe și știe cum să gestioneze o astfel de situație, astfel încât echipa să iasă din ea.

”Un joc pe care l-am controlat în totalitate. Ne-am creat multe situații de a marca. Cei de la Petrolul au avut o organizare foarte bună defensivă, noi am avut o posesie bună, progresivă.

Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei, au avut atitudine, personalitate. Singurul lucru de care îmi pare rău este că nu am reușit să marcăm.

Cel puțin în prima repriză, în primele 15 minute, ne-am creat 3 situații mari de a marca. A fost și o anumită stare de presiune. Nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Jucătorii au pasat, au avut curaj, au avut agresivitate. Adversarii cred că au avut o singură ocazie. Acesta este fotbalul, Felicit echipa Petrolul pentru organizarea defensivă.

Trebuie să știi să gestionezi (n.r. anumite tensiuni care apar în echipă). Am deja o experiență în cariera mea de antrenor. Am mai trecut prin situații de genul acesta, am ieșit la fel de bine. Trebuie să ai luciditate și să știi să gestionezi momentele tensionate“, a spus “Ciobi”, la interviu.

Sepsi OSK ocupă locul 9 în prima ligă, cu 19 puncte după 15 etape de campionat. Echipa este la un singur punct de playoff.

Echipa a avut un start foarte bun de sezon, cucerind SuperCupa României și ajungând în playoff-ul Conference League, cea mai mare performanță din istoria clubului.

Totuși, după eliminarea în fața lui Bodo/Glimt, ceva nu s-a mai legat sub comanda lui Liviu Ciobotariu. La un moment dat, echipa avea șase înfrângeri la rând în campionat. Ciobotariu este cu sabia deasupra capului, existând șanse ca acesta să fie demis dacă forma proastă a echipei continuă. .