Dan Alexa a demisionat de la FC Botoșani. Prima reacție a tehnicianului și cine preia echipa. Exclusiv

FC Botoşani a pierdut şi meciul din Cupa României Betano cu CSM Alexandria, scor 1-2. şi singura echipă din SuperLiga fără victorie.

Dan Alexa a demisionat de la FC Botoșani: “Nu puteam să merg mai departe”

Din informaţiile FANATIK, imediat după eşecul de la CSM Alexandria, antrenorul de la cârma clubului din Moldova. Antrenorul a confirmat informaţia pentru publicaţia noastră.

“Este adevărat, am plecat de la FC Botoşani. Am anunţat şi jucătorii şi staff-ul şi cred că este o decizie normală. Nu puteam să merg mai departe. Efectiv, am făcut ceea ce a depins de mine să pun echipa pe picioare.

Dar eu nu am putut. Este mai bine pentru echipă şi pentru toată lumea ca eu să plec. L-am anunţat şi pe domnul Iftime. Este un capitol din viaţa şi din cariera mea care nu a fost aşa cum mi-am dorit. Dar viaţa merge înainte”, a spus Dan Alexa pentru FANATIK.

Iftime: “Se va ocupa Andrei Patache şi deocamdată nu îmi pun problema să aduc alt antrenor”

Din informaţiile FANATIK, omul care va prelua echipa este Andrei Patache, cel care a renunţat în vară la cariera de jucător şi a deveni antrenor secund al echipei. Patronul Valeriu Iftime a declarat pentru publicaţia noastră că îi dă încredere lui Patache:

“Într-adevăr, am rămas fără antrenor. Dan Alexa m-a anunţat că renunţă la echipă. De formaţie se va ocupa Andrei Patache şi deocamdată nu îmi pun problema să aduc alt antrenor.

Să vedem săptămânile următoare, în funcţie de ce se întâmplă în SuperLiga”, a spus Valeriu Iftime pentru FANATIK.

Iftime îl vrea pe Ciobotariu!

FANATIK a aflat că una dintre variantele pe care le ia în calcul patronul lui FC Botoşani este aducerea lui Liviu Ciobotariu, în cazul în care tehnicianul lui Sepsi îşi va rezilia contractul cu covăsnenii în perioada următoare.

FC Botoşani a schimbat doi antrenori în actuala stagiune. Revenirea lui Marius Croitoru pe banca moldovenilor nu a fost de bun augur, iar din etapa a 7-a, echipa a fost preluată de Dan Alexa de la 1 septembrie, rezistând doar două luni.