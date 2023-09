Liviu Ciobotariu, resemnat după Farul – Sepsi 2-1: “Nu arătăm bine deloc”

Sepsi OSK nu își revine . Covăsnenii, antrenați de Liviu Ciobotariu, au trei înfrângeri la rând în SuperLigă.

Concluziile lui Liviu Ciobotariu

Sepsi OSK a luat nouă goluri în ultimele trei etape de campionat și a pierdut cu Universitatea Craiova, FCSB și Farul. Pe 4 septembrie venea ultimul succes al echipei, în fața UTA-ei.

ADVERTISEMENT

dar s-a lovit de un adversar cu foame de puncte. Campioana a marcat de patru ori, însă doar două goluri au fost validate. Suficient pentru victorie. Ștefănescu, cu o execuție superbă, din 16 metri, a marcat golul oaspeților.

Liviu Ciobotariu a vorbit despre meci, spunând că elevii săi nu au arătat rău, dar crede că cele două goluri primite ar fi putut fi evitate.

ADVERTISEMENT

”Ca și exprimare în teren, nu am arătat rău. Am făcut o repriză destul de bună. Din păcate, am primit două goluri care puteau fi evitate. Am vorbit la pauză, am discutat să nu ne mai surprindă. Este adevărat, suntem pe o pantă descendentă ca și rezultate, dar și ca joc.

Nu arătăm bine deloc. Va trebuie să ne strângem și să analizăm bine greșelile și să nu le mai repetăm. După pauză, primim lejer gol. A fost un meci greu. E campioana României. Avem o formă slabă. Ghinionul parcă nu se mai termină la noi. Greșim și individual și colectiv!”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu se plânge de situația echipei

Marius Ștefănescu spune că golul marcat de el în prelungirile primei reprize a fost marcat din greșeală, deoarece a vrut să centreze. Despre situația echipei, crede că lipsa jucătorilor este cea care contează.

”Am întâlnit o echipă bună, noi nu suntem într-o perioadă bună. Suntem la cald, nu vreau să vorbesc prea multe, dar sperăm să câștigăm meciul următor.

O execuție fantastică, dar cum le-am zis și colegilor, am vrut să centrez și a ieșit un gol frumos. I-am dedicat golul soției mele. Luăm gol mult prea repede, e greu după aia să revii în joc. Am egalat bine, dar, după aceea, am încercat, dar atât s-a putut în această seară.

ADVERTISEMENT

E clar că nu ne dorim să pierdem niciun joc, dar sunt echipe valoroase, probabil mai valoroase decât noi. Am început bine sezonul, dar nu am avut constanță în rezultate, jucători lipsă și se vede”, a declarat Marius Ștefănescu.