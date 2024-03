Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, video incriminator: „O să folosesc toată viața mea pistolul”

, după ce polițiștii au descoperit un arsenal de arme de foc și materiale pirotehnice.

Liviu Ungurean, declarații șocante: „Am să folosesc pistolul întotdeauna. O să scot și mitralierele”

Liviu Ungurean, șeful Peluzei Nord, oferea declarații halucinante în urmă cu mai bine de un an în cadrul emisiunii „Ultras Hub Live”: „Băi, am să scot pistolul întotdeauna când o să am ocazia! O să scot și mitralierele, eu nu am cum să pierd, nu îmi permite religia să pierd. Și când cuiva i-au crescut mușchii și se crede în stare, o să scot tot ce ține buzunarul meu să scot.

ADVERTISEMENT

Eu am să folosesc pistolul întotdeauna când am să-mi simt viața în pericol. O să trag în oricine e în fața mea ca să câștig orice bătaie. O să folosesc toată viața mea pistolul când cineva crede că e mai puternic decât mine. O să-i arăt că-l retrogradez, o să-l îngenunchez”.

Ultrasul, alături de alți 15 suporteri, a fost reținut pentru 24 de ore în urma unei anchete a polițiștilor după incidentele de la derby-ul Rapid – FCSB. În urma perchezițiilor în mai multe locații au fost descoperite arme de foc, arme albe și stocuri de materiale pirotehnice, „Bocciu” fiind unul dintre cei vizați de anchetă.

ADVERTISEMENT

Liviu Ungurean ar putea ajunge după gratii. A fost patronul firmei de pază de pe stadionul Giulești

Liviu Ungurean este cercetat de către autorități. Liderul suporterilor Rapidului .

Firma se numește BBK Guard Security Escort SRL și, printre oamenii din conducere se număra și „Bocciu” până anul trecut. Ultrasul a fost unul dintre acționari până la data de 27 noiembrie 2023. În acționariat se afla și Marius Fifială, finul lui Liviu Ungurean, dar ambii sunt considerați beneficiarii reali, aceștia conducând în continuare din umbră.

ADVERTISEMENT

Liviu Ungurean, declarații șocante despre pistoale și mitraliere”

Claudiu Ungurean, fratele mai mare al lui „Bocciu”, este inspector de securitate la această firmă care a câștigat în 2022 licitația și asigură securitatea la toate obiectivele CS Rapid, inclusiv stadionul de fotbal.

BBK Guard Security Escort SRL are o vechime de 11 ani și în 2022 a avut o cifră de afaceri de 1.972.099 lei și un profit de 1.115.804 ron. Firma de pază încasează de la CS Rapid conform contractului 85.644 lei.

ADVERTISEMENT

Liderul galeriei Rapidului a mai primit o pedeapsă de un an cu suspendare după un conflict armat în baza Pro Rapid

Liviu Ungurean a mai avut probleme cu legea în 2015, când a avut o altercație alături de Fifială, ambii fiind condamnați cu suspendare după un scandal în care s-au folosit cuțite și pistoale chiar în incinta bazei Pro Rapid.

La aflarea veștilor legate de implicarea lui „Bocciu” în acționaritul firmei de pază care are contract cu CS Rapid, Dan Șucu a reacționat surprins: „Doamne ferește! Galeria ar fi într-un conflict de interese. Firma care se ocupă de evenimente suntem mulțumiți de ea. În ce privește paza acestui obiectiv pe perioada în care noi nu suntem aici, nu e treaba noastră”.