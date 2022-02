Câți bani câștiga lunar Liviu Vârciu în perioada lui de glorie. Vedeta Antena și-ar fi putut cumpăra un apartament de lux în fiecare săptămână

Cântărețul a vorbit extrem de sincer despre banii pe care i-a câștigat în perioada de glorie. Vedeta postului de televiziune Antena 1 a avut parte de salarii foarte generoase în trecut.

Prezentatorul spune că încasa mii de euro în fiecare lună, doar că nu a știut să aprecieze la momentul respectiv și nici nu s-a gândit să-i pună deoparte pentru viitor.

Cele mai mari sume îi erau virate în cont pentru zilele de luni, spune Liviu Vârciu. Cu toate astea nu a reușit să-și cumpere o locuință în orașul natal, Constanța.

Liviu Vârciu, câștiguri colosale în anii de glorie. Ce sume îi intrau în buzunar

„Vă dau cuvântul meu de onoare. Eu făceam, în 2009, 10.000 de dolari pe zi! Aveam 4 concerte lunea. Puteam să stau o săptămână liniștit și să cumpăr toată faleza de la Năvodari.

Eu acum în Constanța nu mai am nimic! Regretul cel mai mare al meu e că n-am putut să-mi cumpăr un apartament în Constanța. Eu vă spun regretul meu cel mai mare.

Eu am făcut foarte mulți bani în 98, 99, 2000. Regretul meu e că nu am cumpărat Năvodariul. Cea mai mare supărare a mea e că mă duc la hotel, eu fiind constănțean”, a povestit Liviu Vârciu în emisiunea lui Pepe de pe Youtube, scrie .

Liviu Vârciu, despre perioada LA și banii din cariera muzicală

Fostul component al formației LA a mai precizat că a muncit din greu pentru cariera muzicală, dar care nu i-a adus foarte multe . De pe primul album nu a încasat niciun leu.

A fost primul album color din țara noastră și s-a vândut într-un număr impresionant la acea vreme, însă Liviu Vârciu s-a ales doar cu o ladă cu gin și 5.000 de dolari ca să plece în vacanță.

„Eu pe primul album LA nu am luat niciun ban. Am vrut să-mi pună poza pe copertă. Și am zis: «Bă, dacă îmi pui poză pe copertă, eu nu vreau nimic». Și el mi-a zis: «Îți fac și CD-ul color».

A fost primul CD color din România. Albumul s-a vândut în 865.000 de exemplare, pe acte. Noi nu știm cât s-a vândut fără acte. S-au câștigat 2 dolari la unitate. Asta înseamnă 1 milion șase sute de mii de dolari.

Eu l-am dat cadou. Am luat o ladă de gin și o ladă de ulei și mi-a dat 5.000 de dolari să mă duc într-o vacanță. Și ăla a încasat 1 milion jumate de euro”, a mai adăugat artistul, în aceeași emisiune.