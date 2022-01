Afacerile și banii lui Liviu Vârciu! Și-a făcut firmă ca să producă filmul de succes de pe Netflix

Liviu Vârciu are o perioadă cât se poate de bună în plan profesional. Afacerile îi merg strună, ca actor și producător a dat lovitura cu ultimul său film, air de curând a semnat cu Antena 1 prelungirea contractului care îl punea în postura de prezentator a emisiunii concurs Prețul cel bun.

Liviu Vârciu, afaceri și bani investiți în restaurante

După ce, ani la rândul, a fost ”inițiat” de Nea Mărin, în show-urile acestuia de la Antena 1, în secretele pentru a fi o gazdă perfectă, Liviu Vârciu pare să fi decis să investească în industria ospitalității.

E adevărat, după ce a învățat, mai mult cu bățul, de la Nea Mărin cum și ce trebuie să facă într-un restaurant, bătăile încasate de Luciu Vârciu făcând deliciul audiențelor, investițiile făcute de actor par să aibă rezultate cât se poate de bune.

Conform , Liviu Vârciu a investit, în plină andemie, într-un domeniu care a suferit uriaș din cauza restricțiilor, HoReCa. Astfel, prezentatorul emisiunii Prețul cel bun a devenit asociat cu unul dintre oamenii cunoscuți din domeniu, și au deschis firma ”Alpha Brothers SRL”.

Firma, deschisă în colaborare cu afaceristul cunoscut din zona Mamaia, vine parcă ca o completare a dorinței lui Liviu Vârciu care anunța, cu ani în urmă, că visează să închirieze o plajă. Afacerea la care e asociat Liviu Vârciu a avut o cifră de afaceri, în anul fiscat încheiat, de 40.000 de lei.

Conform raportărilor făcute la ANAF, Liviu Vârciu și asociatul lui au obținut, în ciuda pandemiei, și un profit frumușel, de 16.800 de lei.

Liviu Vârciu, firmă pentru filmul de succes de pe Netflix

Liviu Vârciu, alături de Tiberiu Ioana Mihail și regizorul Ioan Zoran Cărmăzan, a mai deschis o firmă: ”Zolit Film”. Această a doua firmă, susține sursa citată, a simpaticului prezentator al Antenei 1, este și cea care a produs cel mai recent film al actorului.

”Zăpadă, ceai și dragoste”, filmul care îl are în rol principal pe Liviu Vârciu, dar care îl are și ca producător pe actor, a avut un succes nesperat de mare în cinematografele din România și a reușit, la un moment dat, să fie în topul celor mai populare filme românești de pe Netflix.

Firma ”Zolit Film” a fost deschisă în anul 2019, a avut o cifră de afaceri în valoare de peste 128.000 de leu (peste 25.000 de euro), da profitul înregistrat în ultimul an fiscal a fost unul negativ, de aproape 300.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro).

Cu toate acestea, firma de producție în care Liviu Vârciu este implicat are toate șansele să raporteze în acest an profituri, filmul ”Zăpadă, ceai și dragoste” având încasări, doar în cinematografe, de peste 150.000 de dolari. La acești bani, evident, se vor adăuga și sumele pe care le va obține din platformele digitale, iar succesul de pe Netflix anunță încasări serioase.

Liviu Vârciu, succes în afaceri, dar cu probleme de sănătate

Succesul din afaceri și în viața profesională pe care îl are, în ultima vreme,

Mai exact, de ceva vreme încoace, Liviu Vârciu a tot fost chinuit de diverse probleme de sănătate, totul începând de la COVID-ul pe care l-a avut anul trecut și de la răcelile ulterioare cumplitei maladii.

”Nu știu dacă este din cauza COVID-ului, dar bănuiesc că de când am avut coronavirus mi-a scăzut imunitatea. Și acum am o răceală românească, nu știu de unde am luat-o, e cu o sinuzită acută, nu mai trece. M-am testat, sunt negativ, deci e răceală”, ne spunea, nu cu mult timp în urmă, .