Nea Mărin l-a scăpat pe Liviu Vârciu de datorii! Fiul său de suflet, executat silit în trecut: „Și el a fost alături de mine”

Nea Mărin și Liviu Vârciu formează unul din cele mai comice cupluri de pe micul ecran. Prietenia care îi leagă s-a văzut foarte bine în special în show-ul „Poftiți pe la noi” de la Antena 1, unde artistul l-a pus la treabă pe Vârciu, pedepsindu-l dacă era nevoie.

În urmă cu mai mulți ani, Liviu Vârciu a avut probleme serioase cu banii. Acesta acumulase foarte multe datorii, iar la un moment dat nu a mai știut cum va ieși din acest necaz.

Vârciu fusese executat silit din cauza unor datorii pentru un apartament. Nu a fost singura problemă de acest tip cu care fostul cântăreț a trebuit să se confrunte.

Nea Mărin l-a ajutat pe Liviu Vârciu să scape de datorii

nu reușea să-și acopere datoria de 200.000 de euro, la apartamentul pe care acesta și l-a luat prin bancă. Soluția salvatoare a venit în urma unui proiect de televiziune, „Serviți, vă rog”, difuzat în trecut de PRO TV.

După cum spuneam în rândurile de mai sus, aceasta nu a fost singura lovitură pentru prezentator. După ce și-a rezolvat problemele cu , Vârciu a intrat în atenția unei firme de recuperări creanțe pentru o datorie de mai multe mii de lei la o companie de telefonie mobilă, potrivit

Omul care l-a sprijinit foarte mult în aceste momente de cumpănă financiară a fost chea Nea Mărin, celebrul dansator, afacerist și prezentator al emisiunii „Poftiți prin țară” de la Antena 1.

Acesta a povestit într-un interviu pentru revista Viva! despre legătura sa specială cu Liviu, amintind că l-a ajutat în perioada grea, dar că și el a simțit sprijin din partea fostului cântăreț când a avut momente dificile în viață.

„Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie”

„Liviu îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie.

Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem. Când am avut probleme de sănătate, și el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie. Am fost în vacanțe împreună. Face parte din familia noastră”, a spus Nea Mărin despre Vârciu, pentru