Localitatea din România care poate ajunge în topul destinațiilor turistice. Autoritățile locale nu s-au mai ocupat de ea, deși are potențial

Localitatea din România care poate ajunge în topul destinațiilor turistice. A fost ignorată de autoritățile locale

Este vorba despre localitatea Curtea De Argeș. Președintele PNL Argeș vrea ca aceasta să fie modernizată și să se numere printre cele mai apreciate destinații de la noi din țară.

În Curtea de Argeș se află obiective turistice importante. Dintre acestea pot fi enumerate , dar și Fântâna lui Manole. În apropiere de localitate se află lacul Bâlea, barajul Vidraru și Transfăgărășan.

Localitatea Curtea de Argeș are un mare potențial turistic, iar Cosmin Petrescu, candidatul PNL la Primăria acestui oraș, a spus că au fost adunate 1.274 de semnături în doar cinci zile, pentru pentru susținerea turismului argeșan, de la firme care au 13.689 de angajați.

În ultimii ani, administrația locală nu s-a ocupat prea mult de acest oraș. Președintele PNL spune că este timpul să fie luate măsuri, pentru ca localitatea să fie în topul destinațiilor turistice.

Detaliile privind acest subiect au fost analizate în cadrul conferinței “Orașul regal Curtea de Argeș și Transfăgărașanul”. Antreprenorii, dar și specialiștii în turism au încercat să caute soluții pentru a promova aceste locuri la adevărata lor valoare.

Scopul conferinței a fost acela al creării Organizației de Management al Destinației (OMD) în zona de Nord Vest – Curtea de Argeș și Transfăgărașan.

Printre cei care au participat la conferință se numără Daniel Cadariu, fost ministru al Turismului, dar și Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia. Paul Habila, reprezentant OMD Maramureș, Javier Garcia del Valle, CEO al Happy Tour și Radu Perianu, prefectul județului Argeș, au fost prezenți la eveniment.

Gheorghe Badea, prim-vicepreședintele Camerei de Comerț Argeș, dar și stvan Szabo, managerul Fundației Carpathia, s-au numărat printre cei prezenți.

“Hai să facem Curtea de Argeș o destinație turistică de top”

În cadrul conferinței, Cosmin Petrescu a transmis că statutul de stațiune climaterică pe care l-a avut acum aproximativ 100 de ani va fi reactivat.

Cosmin Petrescu susține că este momentul potrivit pentru a face o schimbare în localitate. Planurile pentru promovarea turismului trebuie puse în practică, în opinia președintelui PNL Argeș.

“Potențialul uriaș al turismului în Curtea de Argeș poate fi revitalizat cu o administrație liberală orientată spre rezultate. Alături de invitații noștri am dezbătut, am analizat și am identificat și mai multe modalități de a transforma potențialul pe care îl avem aici, în realitate.

Este momentul să punem Curtea de Argeș pe harta turistică globală și să contribuim la dezvoltarea orașului nostru regal! Hai să facem din Curtea de Argeș o destinație turistică de top!

Vom reactiva statutul de stațiune climaterică pe care l-a avut Curtea de Argeș în urmă cu aproape 100 de ani. Acum este momentul unei noi viziuni, o abordare diferită, smart și eficientă, pe care să o transpunem în realitate.

Nu trebuie să așteptăm încă 4 ani pentru a constata că administrația locală iarăși nu a mișcat un deget. Este vital să facem asta și să aducem rezultate rapide pentru comunitate”, a mai spus Cosmin Petrescu, dare este și președintele PNL Argeș, notează .

Radu Perianu, prefectul județului Argeș, a spus că orașul Curtea de Argeș are un mare potențial turistic. Acesta crede, însă, că autoritățile locale nu au contribuit la acest lucru în ultimii ani.

Acesta a mai adăugat, de asemenea, că “avem tot ce trebuie ca să ne calificăm într-o competiție cu orașul Sinaia”. La inițiativa prefectului, este realizat un studiu pentru ca Transfăgărășanul să rămână deschis pe tot parcursul anului.

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a spus că industria s-a redus și că oamenii s-au reorientat către zona turismului. În opinia sa, promovarea este importantă pentru un oraș.