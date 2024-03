Localitatea din România în care s-a produs un adevărat haos din cauza cadastrului. Localnicii sunt disperați: “S-a furat din suprafețe”

Într-o comună din România, s-a produs un haos mare printre localnici, după ce un cadastru le-a făcut măsurători în gospodării. Oamenii sunt revoltați și reclamă că li s-a furat, de fapt, din suprafețe, în loc să li se facă un calcul potrivit al terenurilor pe care stau sau pe care le dețin.

În ce comună din România cadastrul ar fi făcut măsurători eronate, provocând revoltă localnicilor

Este vorba despre comuna Rucăr din județul Argeș, unde jumătate dintre săteni spun că s-au trezit cu greșeli de calcul la cadastru. Ei acceptat să li se facă măsurători de către reprezentanții unei firme, care lucrează cu fonduri europene, și care le-ar fi redus costurile de la , la doar 60 de lei.

Banii au fost acoperiți de stat. Cu toate acestea, oamenii din Rucăr susțin că li s-au furat din suprafețe, iar cei care se confruntă cu această problemă sunt acum nevoiți să folosească mai puțin din terenul pe care îl dețin. De altfel, nici nu au fost înștiințați de la bun început despre măsurători.

”S-a furat din suprafețe, cel puțin la mine. Am lăsat în fața porții o degajare care-i mărginită pe trei laturi de gard, adică m-am retras cu gardul un număr de metri ca să-mi fac un loc de parcare fără să intru în curte. Dacă vin și stau o oră cu mașina și plec nu mai deschid poarta să intru în curte și să ies din nou.

Nu deranjez pe nimeni. Eram pe teritoriul meu. Și anul trecut, în vară, am văzut pe unii care măsurau drumul, era un zvon că se va asfalta ulița. Am zis că-s de la Drumuri. I-am văzut că măsoară în intrândul ăsta de la mine și am coborât la ei.

Le-am zis – locul ăsta face parte din curtea mea. Au zis bine. Atât, n-au spus ce fac, cum fac… Se numește cadastru sistematic ce făceau ei. N-au spus nimic atunci și au plecat”, a detaliat pentru Lucian Crișan, unul dintre cei păgubiți.

Localnicii nu-și mai pot construi casele corespunzător din cauza erorilor firmei de cadastru

Același bărbat spune că firma a făcut măsurătorile în drum, iar restul datelor au fost luate din documentația de la Oficiul de Cadastru. A aflat despre erori abia după ce a mers la primăria din comună să plătească impozitul pentru casă și i s-a înmânat un extras de carte funciară.

De asemenea, Lucian Crișan a concluzionat greșeala și după ce Arhitectul a încercat să realizeze o schiță, dar și-a dat seama că nu are cum să o pună și în aplicare din cauza unor erori de măsurători, trecute și în actul de proprietate.

” (…) Constructorul a construit conform planșelor desenate iar Primăria mi-a dat autorizație conform cartușului. O altă nebunie. A trebuit să contactez un alt arhitect care a coiat doar cartușul și a pus P + etaj + mansardă. Și am făcut o a doua intabulare. La a doua intabulare cadastristul, foarte bun, mi-a arătat că cel care mi-a făcut prima intabulare a casei a făcut o deformare, “a intrat puțin în teritoriul dumitale” – mi-a zis.

Și mi-a dat și o schiță cu diferențele care sunt față de gard. Dacă aceste diferențe erau în partea cealaltă a proprietății nu mă agitam, dar gardul este foarte aproape de casă și cu noua măsurătoare intră sub acoperișul casei, casa având un acoperiș care iese în afară 80 cm. O întreagă tevatură! E o nebunie! (…)”, a mai precizat Lucian Crișan.

Ce spun cei de la primăria locală

Viceprimarul din comună, Ion Pârnuță, a oferit o explicație cu privire la problema sătenilor. A mărturisit că zilnic îi bat în ușă câte 10-15 persoane cu aceeași situație. A semnalat neregulile cadastrului, dar acesta nu a reacționat până acum.

Ion Pârnuță a subliniat și că nu depinde problema de instituția pe care o conduce. De asemenea, i-a chemat din nou în comună pe cei care au efectuat măsurătorile, dar aceștia nu au rezolvat nimic și, de altfel, el nu știe cum să le întindă localnicilor o mână de ajutor.