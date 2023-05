Locuințe ca sicriele. Oamenii nici măcar nu-și pot întinde picioarele. Video șocant din cea mai scumpă piața imobiliară din lume

Există o latură întunecată a boom-ului imobiliar din Hong Kong, metropola miliardarilor, unde sute de mii de oameni care nu au bani pentru chiriile exorbitante trebuie să trăiască în apartamente compartimentate, „apartamente-sicriu” și în alte locuințe inadecvate, sub demnitatea umană. Unele „apartamente” sunt atât de mici încât o persoană nu poate nici măcar să-și întindă complet picioarele.

„Aveți un sicriu mai mare”

În Hong Kong, unul din , persistă o realitate șocantă: condițiile îngrozitoare de trai din așa numitele ”apartamente-sicriu” Fotograful Benny Lam a documentat pentru condițiile sufocante de trai din aceste apartamente din Hong Kong, surprinzând traiul de zi cu zi a acestor comunități ascunse, în umbra luxului opulent pe care-l afișează fosta colonie britanică.

ADVERTISEMENT

”În acea zi am plâns când am ajuns acasă”, spune Benny Lam, relatând experiența sa fotografică a condițiilor de trai mizerabile din aceste locuințe ale groazei din Hong Kong. După patru ani în care a vizitat peste o sută de apartamente compartimentate în partea veche a orașului, fotograful se obișnuise cu aceste „locuințe”, unele chiar de doi metri pătrați, făcute din tot soiul de materiale, cunoscute sub numele de „apartamente-sicriu”. Obișnuința l-a făcut pe Benny Lam să-i spună unui proprietar, în timp ce fotografia un „apartament” ceva mai mare decât de obicei: „Aveți un sicriu mai mare”.

”Mi-a făcut atât de rău ceea ce am văzut”, își amintește el. ”Să trăiești în aceste condiții nu ar trebui să devină niciodată ceva normal. Devenisem insensibil”. Hong Kong este plin de magazine cu prețuri exorbitante care vând produse de ultimă oră unor consumatori dispuși să cheltuiască sume enorme. La orizont, zgârie nori, companiile, băncile fac din acest oraș unul dintre cele mai importante centre financiare din lume.

ADVERTISEMENT

Viața între 1 și 9 metri pătrați

Cu toate acestea, în spatele fațadelor strălucitoare ale magazinelor se află aproximativ 200.000 de persoane, inclusiv 40.000 de copii, care locuiesc în spații cu suprafețe cuprinse între unu și nouă metri pătrați. Cu o populație de aproape 7,5 milioane de locuitori și o lipsă de terenuri construibile, a devenit cea mai scumpă din lume, notează .

Alungați de chiriile care cresc vertiginos, zeci de mii de oameni nu au altă soluție decât să locuiască în „apartamente-sicriu”, spații compartimentate în care bucătăria și toaletele se unesc, în ”cabine de sicriu” și în și mai șocantele ”case-cușcă” (”camere” care nu măsoară mai mult de 1,8 metri pe 60 de centimetri, realizate în mod tradițional din plasă de sârmă).

ADVERTISEMENT

Spațiul nu permite unui om să stea în picioare

”Fie că este vorba de gătit sau de dormit, toate activitățile zilnice se desfășoară în aceste spații minuscule”, explică fotograful. Pentru a construi aceste „apartamente-sicriu”, proprietarii împart ilegal apartamente de 37 de metri pătrați pentru a conține 20 de paturi suprapuse: fiecare pat costă aproape 200 de dolari HK (aproximativ 22 de euro) pe lună. Spațiul nu permite unui om să stea în picioare. În seria sa intitulată ”Trapped”, Benny Lam dorește să evidențieze aceste condiții de trai sufocante, ascunse în umbra bogăției din Hong Kong. El speră să atragă atenția multor oameni asupra nedreptăților sociale din uriașa metropolă.

Unde este demnitatea umană?

”S-ar putea să vă întrebați de ce ne-ar păsa de acești oameni care nu fac parte din viața noastră”, scrie fotograful pe pagina sa de Facebook. ”Dar ei sunt sunt tocmai oamenii pe care îi întâlniți în viața de zi cu zi: sunt chelnerii din restaurantele în care mâncați, agenții de securitate din centrele comerciale pe care le frecventați sau măturătorii și curierii pe lângă care treceți pe străzile pe care le străbateți cu mașina. Singura diferență dintre ei și noi este căminul lor. Este vorba despre demnitatea umană”.

ADVERTISEMENT

Cu lenjeria atârnată de tavan

O imagine îl emoționează în mod deosebit pe fotograf. În ea, un bărbat întins pe patul său nu are loc să își întindă complet picioarele în fața sa, iar genunchii aproape că ating pereții fără ferestre ai „apartamentului- sicriu”. Mănâncă fasole la conservă, probabil la ora cinei, și se uită la un televizor mic. Lenjeria atârnă de tavanul scund.

ADVERTISEMENT

Pentru Benny Lam, acesta este exemplul cel mai grăitor al motivelor pentru care cetățenii mai privilegiați și guvernul ar trebui să ia măsuri pentru a rezolva criza locuințelor și inegalitatea veniturilor din Hong Kong. Curajul bărbaților, femeilor și familiilor care și-au deschis ușile și și-au împărtășit poveștile cu un străin l-a impresionat pe fotograf. Cei mai mulți dintre ei se rușinează că trăiesc în spații atât de înghesuite, dar speră să primească sprijin atunci când oamenii din întreaga lume vor vedea aceste imagini.