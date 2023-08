Locul din România aflat în patrimoniul UNESCO pe care turiștii nu pot să-l viziteze: ”Ni s-a spus să nu mergem”

România are numeroase locuri frumoase, multe dintre ele incluse în patrimoniul UNESCO. Asta un înseamnă însă că oricine are și acces la ele. Dovada cea mai clară este acest loc despre care vom vorbi acum.

Locul din România aflat în patrimoniul UNESCO pe care turiștii nu pot să-l viziteze

Locul din România inclus în patrimoniul UNESCO este unul fabulos. însă se pare că această locație nu este atât de ”primitoare” și nici sigură.

Este vorba despre cetatea dacică Bănița din județul Hunedoara. Se află în patrimoniul mondial UNESCO de peste 20 de ani, însă turiștii nu o pot vizita. Motivul? Acest loc din România este prea riscant pentru a fi un obiectiv turistic.

Mai mult de atât, cei de la scriu că nu există nici măcar un traseu de vizitare pentru situl arheologic. Turiștii ajung să se rătăcească ușor. De asemenea, o pantă abruptă de acolo le poate pune viața în pericol.

Chiar o turistă care a ajuns a povestit întreaga întâmplare. Se pare că a fost avertizată să nu meargă acolo cu grupul ei pentru că riscă să se rătăcească.

Chiar și așa, pentru a putea vedea cetatea dacică Bănița, tânăra și ceilalți membri din grup au riscat. Drumul a fost unul extrem de riscant, dar și obositor povestește aceasta.

”Ni s-a spus să nu mergem”

Totodată, după ore întregi de mers, tânăra povestește că a reușit să vadă ”două steaguri agățate de crengi și priveliștea Văii Jiului și a țării Hațegului”. La întoarcere însă, grupul s-a rătăcit de mai multe ori și chiar a ajuns și pe marginea prăpastiei.

„Ni s-a spus să nu mergem, pentru că riscăm să ne rătăcim, nefiind amenajat vreun traseu spre cetate. Nu am crezut că va fi atât de greu. Am mers vreo jumătate de kilometru pe marginea liniei ferate, până la podul din dreptul căruia putem aborda dealul. Apoi am luat-o pe potecă, însă nu am reușit să urmărim marcajele.

Am urcat abrupt ținându-ne de copaci, pietre și rădăcini. Pe deal nu am găsit decât câteva pietre, vreo două steaguri agățate de crengi și priveliștea Văii Jiului și a țării Hațegului. La întoarcere ne-am rătăcit de mai multe ori, ajungând pe marginea prăpastiei. A fost o experiență obositoare”, a declarat pentru „Adevărul” o tânără venită din Deva, în excursie la Cetatea dacică Bănița.

Cine se ocupă de acest loc din România care face parte din patrimoniul UNESCO? Sursa citată spune că cetatea Bănița este în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Chiar și așa, niciun plan de investiții nu a fost demarat aici.