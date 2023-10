Locul din România în care se petrec adevărate miracole. N-ai voie să intri dimineața sau seara și sub nicio formă nu trebuie să stai mai mult de 30 de minute

Locul din România în care se petrec adevărate . N-ai voie să intri dimineața sau seara și sub nicio formă nu trebuie să stai mai mult de 30 de minute. Regiunea pitorească este una dintre cele mai vizitate de turiști.

unde au loc minuni și fenomene neașteptate. Turiștii pot beneficia de tratamente doar în anumite perioade din zi și timpul e limitat. Concret, oamenii trebuie să știe că zona este deschisă între orele 10:00 și 18:00. Lumea este obligată să ia un repaus în intervalul 13:00 – 15:00.

În această perioadă scăldatul este interzis. Accesul este permis doar 3 luni pe an, deschiderea oficială având loc de fiecare dată în jurul datei de 20 iulie. Potrivit , băile nu trebuie să depășească 20-30 de minute pentru adulți și 10-15 minute pentru copii.

Dacă nu v-ați dat seama este vorba de Lacul Ursu din stațiunea Sovata, cel mai mare lac helioterm din lume. Are o suprafață de 40.000 de metri pătrați și o salinitate medie de 250 de grame/litru. Fenomentul de heliometrie înseamnă că la suprafața lacului se formează un strat izolator de apă dulce.

Acesta are rolul de a păstra căldura în apa sărată și în plus, împiedică iradierea căldurii în atmosferă. Specialiștii spun că deține cea mai mare concentrație salină de pe planetă și are o temperatură de 29 grade Celsius la suprafață.

De asemenea, oamenii de știință mai spun că sunt 41 de grade Celsius la adâncimea de 1,5 metri. Temperatura maximă a apei a fost de 80 de grade Celsius, însă a scăzut din cauza apei dulci care vine din cursurile de apă și din scăldat.

Lacul Ursu, comparat cu Marea Moartă

Lacul Ursu din stațiunea Sovata, județul Mureș, este comparat adesea cu Marea Moartă, motiv pentru care mai este cunoscut de turiști drept Marea Moartă a Transilvaniei. Singura diferență dintre cele două este vegetația care este inexistentă.

Muntele de Sare din țara noastră este singurul acoperit cu vegetație abundentă. Locul impresionează și fascinează încă de la prima vedere pentru că este situat în mijlocul naturii, la poalele munților Gurghiului.

Pelicula de apă se află la o altitudine de 475-600 m și are forma unei piele de urs desfășurată. Deține 3 recorduri mondiale, primul fiind faptul că este cunoscut în toată Europa pentru proprietățile unice pe care le are.

Totodată, Lacul Ursu atrage turiștii ca un magnet datorită faptului că e singurul lac natural căruia i se cunoaște cu exactitate data formării. Concret, s-a format în urma prăbușirii unei exploatări de sare, la data de 27 mai 1877.

Apa sa tratează afecțiuni reumatice, endocrinologice și cardiovasculare. Nămolul de pe fundul lacului este folosit în numeroase tratamente. Fauna din zona lacului este reprezentată de cocoși de munte, căprioare, mistreți și capre negre.