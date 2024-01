Locul din România unde se produce un fenomen bizar. Oamenii vin aici doar pentru a-l putea vedea

Într-un loc din România se produce un fenomen bizar. Iar oamenii vor să vadă acest lucru și tocmai din acest motiv se zbat să ajungă aici. Unde se află și ce se întâmplă acolo?

Locul din România unde se produce un fenomen bizar

Dacă ești în căutarea unui loc din România unde poți vedea un fenomen bizar, iată că l-ai găsit. Oamenii se înghesuie să ajungă aici iarna doar pentru a-l putea vedea.

Cheile Jiețului din Hunedoara ascund un fenomen bizar. Aici, cei care ajung pot vedea perdele mari de gheață care acoperă versanții. De altfel

Ce mai poți vedea dacă ajungi în acest loc România? Dincolo de acest fenomen bizar, vei vedea razele soarelui ascunse parcă în valea adâncă. Iar țurțurii de la poalele munților Parâng îți taie respirația, arată Adevărul.

Totodată, în acest loc poți vedea uneori și capre negre, dar și alte animale sălbatice. Iar dacă stai să te oprești pentru un minut, vei observa o pădure care ascunde locuri sălbatice, neatinse de oameni.

I se spune ”ținutul gheții”

Există o mulțime de poteci, neexploatate încă. Iar locuitorii din zonă sunt și ei atrași de acest fenomen bizar și de frumusețile locului. Nu e de mirare de ce i-au dat denumirea de ”ținutul gheții”.

Perdelele de gheață formate în Cheile Jiețului din Hunedoara sunt groase și rezistente. Iar unele persoane le escaladează, chiar dacă activitatea este una cât se poate de riscantă.

„Cheile Jiețului din Hunedoara sunt ca un ținut al gheții, pe care îl traversezi cu emoție. Am avut și noi emoții, trecând pe sub atât de mulți țurțurii uriași, însă în cele din urmă am rămas încântați de înfățișarea lor, a pădurii, apei, celor două cascade și a munților”, povestește o localnică din Petroșani, potrivit .

Ce mai trebuie să știi despre acest loc și de ce merită văzut atât iarna, cât și vara? Cheile Jiețului din Hunedoara sunt traversate de Drumul Național 7A. Mai departe, acestea urcă din Valea Jiului spre Transalipna, cea mai înaltă șosea din România.

Tot aici poți vedea și mici cascade, dar și o pădure răcoroasă ș bogată. Acestea sunt însă doar o parte dintre surprizele naturale de care te poți bucura când ajungi